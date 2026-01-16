Мужчины вдвое чаще женщин запланировали окунуться в прорубь на Крещение

Фото: Андрей Любимов / РБК

Около 14% экономически активных россиян решили окунуться в прорубь на праздник Крещения, причем мужчины поддерживают этот обычай вдвое чаще женщин, показал опрос SuperJob, результаты которого есть в распоряжении РБК.

В опросе участвовали 1600 респондентов из всех округов страны.

Респонденты-мужчины ответили, что 17% из них регулярно участвуют в купаниях, а среди женщин таких оказалось только 7%. Наибольшая активность отмечается среди молодежи до 35 лет — 17% «моржуют» регулярно, еще 2% попробуют впервые.

При этом шесть из десяти опрошенных никогда не купались в проруби, а 8% отказались от традиции из-за риска для здоровья, отсутствия безопасных мест или из-за болезни или опасения заболеть.

Крещение Господне, или же Богоявление, — это один из 12 важнейших христианских праздников после Пасхи. Согласно Евангелиям Нового Завета, в этот день Иисус Христос вошел в воды реки Иордан и на него снизошел Святой Дух в образе голубя.

Крещение Господне в русском православии отмечают 19 января (6 января по старому стилю). В 2026-м этот день выпадет на понедельник.