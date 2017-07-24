Европа не защитила Пугачева

ЕСПЧ отклонил жалобу предпринимателя на привлечение его к расплате по долгам Межпромбанка

Сергею Пугачеву, бенефициару Межпромбанка, не удалось избежать расплаты по его долгам. ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу банкира на привлечение его к субсидиарной ответственности, признав ее неприемлемой

Сергей Пугачев (Фото: John Schults / Reuters)

Европейский суд по пр​​авам человека (ЕСЧП) отказал бенефициару банкротящегося Межпромбанка (МПБ) Сергею Пугачеву в рассмотрении его жалобы на нарушения в ходе судебной тяжбы с Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Спор с АСВ шел о привлечении экс-банкира к субсидиарной ответственности по долгам банка на сумму 75 млрд руб.

Информация об отклонении жалобы содержится в карточке дела (№20394/16) «Сергей Пугачев против России» на сайте ЕСПЧ. «Отказано в рассмотрении жалобы из-за неприемлемости», — указано в комментарии суда. Рассмотрение жалобы прекращено.

Хотя жалоба была подана около года назад, информации о том, как к ней отнесется ЕСПЧ, до сих пор не было.

Между тем как для АСВ, так и для Пугачева это знаковое решение, указывают юристы. Именно на решении привлечь Пугачева к расплате по долгам Межпромбанка основывались все попытки обратить взыскания на его активы в России и за рубежом. Именно в поддержку российского решения по субсидиарной ответственности Высокий суд Лондона арестовал активы Пугачева по всему миру на сумму £1,2 млрд. Именно для исполнения этого решения сейчас в Лондоне, как ранее сообщал РБК, идет разбирательство о признании Пугачева бенефициаром новозеландских трастов, за которыми скрыта значительная часть его активов.

История вопроса

В ЕСПЧ экс-банкир пытался трактовать действие АСВ как нарушение ст. 6 и 7 Европейской конвенции: о праве на справедливое судебное разбирательство и о праве на наказание только на основании закона, которые, по его мнению, были нарушены в ходе ра​збирательства.

Как утверждается в его жалобе, суд не давал ответчикам возможности подготовиться к заседаниям, «проявил субъективную небеспристрастность», руководствовался законодательством, которое не действовало на момент банкротства Межпромбанка, пропустил несколько обязательных этапов процесса: исследование доказательств, вопросы сторон друг к другу, прения и реплики и проч.

Агентство привлекло Пугачева к субсидиарной ответственности по обязательствам Межпромбанка, когда выяснилось, что в банке нет активов, из которых можно было бы рассчитаться с кредиторами, имевшими требования к МПБ более чем на 80 млрд руб.​ ​В апреле 2015 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования АСВ; все вышестоящие инстанции оставили решение в силе.

Когда в обеспечение российского иска АСВ обратилось в Высокий суд Лондона с заявлением об аресте активов экс-банкира по всему миру, заявление было удовлетворено.

Арбитражное разбирательство не единственный процесс в отношении Пугачева. Весной 2015 года против него было возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере. По версии следствия, в 2008–2009 годах организованная группа, в которую входили Пугачев и топ-менеджеры МПБ, похитила более 28 млрд руб., принадлежавших банку. Позже Следственный комитет возбудил против Пугачева еще одно дело — о злоупотреблении полномочиями при выдаче Межпромбанком невозвратных кредитов на 64 млрд руб.

После того как в рамках уголовного преследования Пугачев был объявлен в розыск Интерполом, экс-банкир бежал во Францию, гражданином которой является.

В марте этого года Генпрокуратура обратилась к властям страны с требованием выдать Пугачева. Положительного ответа не последовало.

Реакция сторон

РБК запросил у АСВ и представителей Пугачева информацию о том, как они расценивают отказ ЕСПЧ рассматривать жалобу.

«Агентству известна информация о вынесении указанного решения, — сообщили в АСВ. — Агентству неизвестно об основаниях, по которым ЕСПЧ признал жалобу Пугачева неприемлемой. Оценить решение ЕСПЧ можно после анализа текста судебного акта». Представители агентства добавили, что факт признания жалобы Пугачева в ЕСПЧ неприемлемой в очередной раз подтверждает его позицию о законности и обоснованности определения Арбитражного суда Москвы о привлечении Пугачева к субсидиарной ответственности по обязательствам МПБ. «Это окажет положительное влияние на работу АСВ по признанию и приведению в исполнение российского судебного акта в иностранных юрисдикциях», — резюмировали в АСВ.

Адвокат Пугачева Карина Москаленко сказала РБК, что «пока не готова» отвечать на вопросы о вердикте ЕСПЧ. Представитель Сергея Пугачева по связям со СМИ сообщил, что «17 марта 2017 года ЕСПЧ в дополнение к жалобе экс-сенатора принял заявление о ее рассмотрении в порядке ст. 40 и 41 регламента суда. После этого ни он, ни его адвокаты никаких документов из ЕСПЧ о движении дела не получали».

Юристы считают отказ ЕСПЧ рассматривать жалобу событием, позитивным для АСВ. По мнению юриста бюро «Деловой фарватер» Кристины Майоровой, принятие ЕСПЧ решения в пользу Пугачева являлось бы основанием для пересмотра решения российских судов. «В случае удовлетворения ЕСПЧ жалобы Пугачева и констатации факта нарушения справедливого судебного разбирательства в России судебное разбирательство было бы инициировано вновь. Соответственно, Пугачев и его юристы могли бы подать соответствующее ходатайство в лондонский суд с требованием о приостановлении процесса обращения взысканий на его имущество за рубежом, до тех пор пока не будет вынесено окончательное решение в России в ходе пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам», — констатирует она. Теперь возможности оспорить решение о привлечении к субсидиарной ответственности для Пугачева исчерпаны.

Новое ​обращение в суд

Уже после выхода этого материала Сергей Пугачев заявил РБК, что подал заявление в Арбитражный суд города Москвы о пересмотре решения о привлечении его к субсидиарной ответственности в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Как отметил Сергей Пугачев, в настоящее время он полностью сосредоточен на слушаниях в Гаагском международном трибунале по его иску к Российской Федерации по факту экспроприации его активов на сумму не менее $12 млрд.



Согласно картотеке арбитражных дел, заявление Сергея Пугачева о пересмотре привлечения его, Александра Диденко и Алексея Злобина к субсидиарной ответственности по обязательствам Межпромбанка назначено к рассмотрению Арбитражным судом Москвы на 24 августа. Судя по материалам дела, Сергей Пугачев просит пересмотреть определение суда о привлечении его к субсидиарной ответственности по обязательствам Межпромбанка по вновь открывшимся обстоятельствам. В частности, указывает заявитель, в сентябре 2016 года суд апелляционной инстанции установил, что разбирательство в первой инстанции по делу банкротства Межпромбанка производилось незаконным составом суда, а именно единолично. Как указывал Пугачев в заявлении, направленном в ЕСПЧ, тогдашней редакцией Арбитражного процессуального кодекса было предусмотрено рассмотрение дел о банкротстве коллегиальным составом судей. С выводом о рассмотрении дела незаконным составом суда, указано в заявлении Пугачева в Арбитражный суд, согласился Верховный суд РФ.



«В Арбитражном процессуальном кодексе предусмотрен закрытый перечень оснований для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам, причем вынесение решения неправомочным составом суда в него входит, — указывает адвокат бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры» Илья Дедковский. — Если суд все же согласится с доводами заявителя, то дело будет рассмотрено, может дать основания для попытки снятия ареста с активов». В то же время перспективы реальной отмены решения юристы оценивают скептически. «Вынесение решения неправомочным составом суда — это процессуальное основание для пересмотра дела; высока вероятность того, что при новом рассмотрении решение будет аналогичного содержания», — считает адвокат бюро «Линия права» Алексей Костоваров.



В АСВ в пятницу не стали комментировать ситуацию с новым обращением Сергея Пугачева в суд.