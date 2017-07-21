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Торговля с прицелом
Газета № 128 (2625) (2107) Экономика, 20 июл, 07:12
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Торговля с прицелом
Эксперты предсказали первый за пять лет рост поставок российского оружия
Российские поставки оружия зарубежным клиентам в 2016 году составили $6,3 млрд, сократившись на 9% по сравнению с предыдущим годом, подсчитали эксперты Jane’s. Но в 2017 году поставки увеличатся впервые за пять лет
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Россия осталась вторым крупнейшим экспортером оружия после Соединенных Штатов по итогам 2016 года, говорится в ежегодном докладе «Глобальная торговля оружием» британского военно-аналитического издания Jane’s (группа IHS Markit). Согласно данным, предоставленным РБК, Россия в прошлом году поставила зарубежным клиентам оружия на $6,34 млрд. Это на 8,8% меньше, чем в 2015 году ($6,95 млрд).

Но в 2017 году эксперты Jane’s ожидают увеличения российского оружейного экспорта до $7,23 млрд. Российские поставки вырастут впервые с 2012 года, следует из данных Jane’s. «У России крепкий портфель заказов вплоть до 2020 года», — говорится в докладе.

Цифры по экспорту вооружений, собранные Jane’s, отражают состоявшиеся в отчетном году поставки, а не заключенные контракты, предполагающие поставку в будущем. Стоимость оружия выражена в постоянных долларах США.

США в 2016 году поставили оружия на экспорт на сумму $23,3 млрд, они «нарастили свою относительную рыночную долю по сравнению с Россией». В 2017 году отставание России от США в оборонном экспорте усилится, поскольку американские поставки увеличатся на 15,5%, до $26,9 млрд.

Другой авторитетный провайдер информации о международных поставках оружия — Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) — считает, что российский экспорт вооружений в 2016 году вырос по сравнению и с 2014-м, и с 2015 годом.

По данным Jane’s, крупнейшим импортером российского оружия в 2016 году была Индия ($1,2 млрд, 19% всех российских поставок), как и в предыдущие несколько лет. На втором месте — Китай, получивший российского оружия на $959 млн. Далее по итогам 2016 года следуют Алжир ($924 млн), Вьетнам ($788 млн) и Ирак ($460 млн). Азербайджан в прошлом году получил российского оружия на $217 млн, а Казахстан — на $150 млн.

В разрезе типов вооружений больше всего Россия в прошлом году поставила военных самолетов — на $3 млрд. Экспортные поставки военных судов составили $920 млн, по подсчетам Jane’s. Поставки наземных транспортных средств оцениваются в $641 млн, ракетных вооружений — в $610 млн, радаров — в $431 млн.

Совокупные международные поставки вооружений в мире в 2016 году выросли на $4,3 млрд, до $62,5 млрд, оценили авторы доклада. Но общий экспортный портфель оружейных заказов (продукция заказана, но еще не поставлена) сократился примерно на 5%. Поэтому Jane's впервые ожидает сокращения глобального оружейного экспорта к 2018 году. «Это происходит по нескольким причинам, включая низкие цены на энергоносители, рост собственного производства оружия в странах-импортерах и просто тот факт, что торговля оружием берет паузу после стольких лет роста», — отмечает старший аналитик Jane's Бен Мурз.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: оружие , вооружения , IHS Janes , экспорт оружия
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