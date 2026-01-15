Би-би-си узнало, что глава «Талибана» опасается раскола

Хайбатулла Ахундзада (Фото: AP / ТАСС)

Руководство «Талибана» беспокоят внутренняя угроза и возможный раскол, сообщает Би-би-си, ссылаясь на имеющуюся у компании аудиозапись.

Би-би-си утверждает, что в ролике слышно, как верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада говорит, что внутренние разногласия в конечном итоге могут привести к их падению.

«В результате этих разногласий эмират рухнет и прекратит свое существование», — предупредил он. Речь произнесена в медресе в городе Кандагар в январе 2025 года, пишет телерадиокомпания.

Талибы прежде всегда отрицали разногласия. Но, по данным Би-би-си, сейчас в «Талибане» существуют две группы и у них разные взгляды на будущее Афганистана.

Одна группа, преданная Ахундзаде, ведет страну к своей цели — созданию строгого исламского эмирата, изолированного от современного мира, где религиозные деятели, верные ему, контролируют все аспекты общества.

Вторая группа, состоящая из влиятельных членов «Талибана», в основном базирующихся в Кабуле, выступает за Афганистан, который, сохраняя строгую интерпретацию ислама, взаимодействует с внешним миром, развивает экономику страны и предоставляет девочкам и женщинам доступ к образованию.

По мнению издания, раскол усугубился осенью минувшего года, когда Ахундзада приказал отключить в стране интернет и телефонную связь, фактически отрезав Афганистан от остального мира.

Международная служба веб-мониторинга NetBlocks связывала отключение с проводимой талибами политикой по «предотвращению безнравственности». «Эта мера была принята для предотвращения безнравственности, и в стране будет построена альтернатива для удовлетворения потребностей», — заявил Associated Press представитель правительства провинции Хаджи Аттаулла Заид.

«Талибан» (дословно — «студенты», от арабского корня «таляба» (طلب) — искать, учиться) — это созданное в 1994 году афганское военизированное религиозно-политическое движение. Признано террористическим и запрещено в ряде стран мира. Многие лидеры талибов находятся в международном розыске и под санкциями ООН.

Три дня спустя интернет снова заработал, без объяснения причин. Источники Би-би-си утверждают, что интернет был подключен вопреки распоряжению Ахундзады.

Талибы захватили всю территорию Афганистана в августе 2021 года на фоне сворачивания американского присутствия в стране. С их приходом к власти государство было переименовано в Исламский Эмират Афганистан. В июле 2025 года Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан.