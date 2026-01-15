В Сыктывкаре завели уголовное дело о взрыве в здании МВД

Фото: СУ СК России по Республике Коми

По факту взрыва в одном из административных зданий регионального МВД в Сыктывкаре возбуждено уголовное дело, сообщает управление СК по Республике Коми.

Дело возбуждено по ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса — халатность.

«По данным следствия, 15 января произошел хлопок в одном из помещений здания центра профессиональной подготовки МВД, расположенного в Эжвинском районе города Сыктывкара. В результате происшествия есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

В МЧС сообщили, что в здании начался пожар. Региональный Минздрав сообщил, что при взрыве пострадали девять человек. «Четырех повезли в республиканскую больницу, еще четверых — в Эжвинскую горбольницу», — уточнили в ведомстве.

Материал дополняется