Протесты в Иране
0

Трамп усомнился в широкой поддержке в Иране сына бывшего шаха Пехлеви

Сюжет
Протесты в Иране
Реза Пехлеви
Реза Пехлеви (Фото: Abdul Saboor / Reuters)

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что живущий в изгнании сын бывшего шаха Реза Пехлеви сможет заручиться широкой поддержкой внутри Ирана, несмотря на его заметную роль в протестном движении. Об этом Трамп заявил в интервью Reuters.

«Он [Пехлеви] кажется очень приятным, но я не знаю, как он будет воспринят в собственной стране. И мы, по сути, еще не дошли до этой точки. Я не знаю, примет ли его страна как лидера, но если примет — для меня это было бы вполне нормально», — сказал Трамп.

Он допустил возможность падения клерикального режима в Тегеране, но подчеркнул, что иранская оппозиция остается раздробленной.

Бессент сравнил вывод средств из Ирана с «побегом крыс с корабля»
Политика
Скотт Бессент

С 28 декабря в Иране продолжаются протесты, начавшиеся на фоне недовольства экономической ситуацией в стране. Власти Ирана возлагают ответственность за их организацию на США и Израиль, при этом Тегеран сохраняет контакты с американской стороной, а Трамп ранее допускал возможность военных ударов.

На фоне демонстраций иранские власти ограничили доступ к интернету и мобильной связи, что, по данным правозащитных организаций, существенно затрудняет проверку информации о происходящем в стране. В связи с ситуацией США и ряд других государств призвали своих граждан воздержаться от поездок в Иран и покинуть страну.

Реза Пехлеви — это живущий в изгнании сын последнего шаха Ирана. Пехлеви позиционирует себя как политический лидер переходного периода и как «голос иранцев за пределами страны». Он заявил, что готов «умереть за свободу и спасение» Ирана.

Софья Полковникова
Реза Пехлеви Дональд Трамп Иран
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
