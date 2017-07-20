Спарринг-посол

США выбрали представителем в Россию дипломата, способного «держать удар»

США и Россия определились с послами друг для друга — это Джон Хантсман и Анатолий Антонов, жесткие и прагматичные дипломаты. Их назначение отражает тяжелый кризис в российско-американских отношениях, полагают эксперты

Фото: Dmitri Lovetsky / AP

18 июля Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп собирается официально номинировать бывшего главу Атлантического совета (Atlantic Council) Джона Хантсмана на должность нового посла США в России. В ходе избирательной кампании 2016 года Хантсман критиковал Трампа, но в итоге поддержал его. Россия готовится в течение лета отправить в Вашингтон нового посла Анатолия Антонова, в прошлом замглавы Минобороны и МИДа. И Хантсман, и Антонов неоднократно выступали с критикой стран, где им предстоит работать.

Сейчас послом США в Москве является Джон Теффт, он занимает этот пост с 2014 года. В начале июля стало известно, что он завершит свою работу в России осенью. Российский посол в Америке Сергей Кисляк вернулся в Россию в июле. В сентябре он станет членом Совета Федерации от Мордовии. Антонов, как ранее сообщал «Коммерсантъ», может отправиться в США до конца июля. В мае кандидатуру Анатолия Антонова утвердили в Государственной думе и Совете Федерации.

Сенат США пока еще не объявил даты слушаний по утверждению кандидатуры Хантсмана в качестве главы американской дипломатической миссии в России. ​В условиях напряженных отношений администрации с окружением Трампа процесс утверждения нового посла может затянуться, допустил в разговоре с РБК коллега Хантсмана, старший советник Атлантического совета Харлан Уллман. Можно представить, размышляет он, что этому назначению может воспрепятствовать кто-то из сенаторов-демократов, чтобы оказать дополнительное давление на Дональда Трампа. Но такой шаг был бы глупым, так как «застопорил бы процесс» еще в большей степени, считает эксперт. «Нам нужна последовательность в отношении России, и утверждение Хантсмана должно произойти без промедления», — полагает Уллман. ​

Хантсман имеет большие шансы на то, что его утвердят в сенате, так как у него отличная репутация, совершенно не запятнанная «связями с Кремлем», сказал РБК Иван Цветков, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета.

Джон Хантсман (Фото: Eric Thayer / Reuters)

«Гибкий бюрократ»

Политическую карьеру Джон Хантсман начал в 1983 году в качестве помощника по персоналу в администрации Рональда Рейгана, затем попал в Министерство торговли, где специализировался на развитии отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

В 1992-м, в 32 года, Хантсман стал самым молодым американским послом за последние сто лет, получив назначение в Сингапур. В 2001 году он стал заместителем торгового представителя президента. В 2005 году стал губернатором штата Юта и за пять лет губернаторства смог увеличить доходы штата втрое, а также снизить уровень безработицы до исторического минимума. В 2009–2011 годах Хантсман был послом США в Китае, но его пребывание там закончилось скандалом. Дипломата заподозрили в подготовке антиправительственного переворота, после чего Хантсману пришлось вернуться. В 2012 году он выдвигался на выборы президента от республиканцев, но снял свою кандидатуру в пользу родственника Митта Ромни.

Кроме того, в 1980-х годах Хантсман работал в корпорации своего отца — Huntsman Corporation: в качестве менеджера и на должности вице-президента. Работу в семейном бизнесе Хантсман продолжил и после возвращения из Сингапура. Известно, что Huntsman Corporation имела связи еще с СССР и в 2007 году пришла в Россию снова: ей принадлежат завод в Обнинске (Калужская область) и «дочки» в нескольких городах.

В 2011 году Хантсман раскритиковал курс на перезагрузку отношений с Россией, которую объявила администрация Барака Обамы. Тогда Хантсман сказал, что этот подход основан на лжи. «Делая это [преувеличивая дружбу с Россией], мы демонстрируем терпимость к ее гегемонистской политике, в том числе в Грузии (части которой она все еще занимает) и Украине. Мы дискредитируем нашу критику тиранов в других странах мира», — говорил он.

Эксперты Атлантического совета, который он возглавлял, часто критикуют российскую внешнюю политику. Например, в 2015 году Александр Мотыль, специалист по Украине, сравнивал режим президента Владимира Путина с фашистским. В мае американский дипломат и сотрудник совета Александр Вершбоу отмечал, что не следует игнорировать «агрессию» России в Европе.

Однако сам Хантсман никак не влиял на аналитическую и информационную повестку Атлантического совета, он выступал как менеджер, который стремился повысить цитируемость аналитического центра, пояснил РБК Харлан Уллман. Хантсман ​не «ястреб», а реалист и прагматик, считает эксперт. ​

Хантсман — «гибкий бюрократ», готовый адаптироваться к текущей повестке и следовать курсу администрации Трампа, соглашается Михаил Троицкий, директор Института международных отношений и управления МГИМО. «Как любой дипломат, он может занять «ястребиные» позиции, когда это от него потребуется», — уточняет эксперт. Сегодня Трамп не может позволить себе назначить на должность американского посла в России человека, который ранее проявлял бы особый интерес к ней или высказывался о ней положительно, поясняет Троицкий.

Анатолий Антонов (Фото: ТАСС)

Зеркальная конфигурация

Будущий посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, который с 2016 года являлся заместителем министра иностранных дел, также неоднократно критиковал политику Вашингтона, в частности планы США по установлению комплексов противоракетной обороны (ПРО) в других странах.

«Проблематика ПРО носит не столько региональный, сколько глобальный характер. У нас не вызывает сомнений тот факт, что США при поддержке своих союзников продолжат наращивать потенциал азиатско-тихоокеанского сегмента глобальной ПРО, что неизбежно приведет к подрыву сложившихся стратегических балансов как в АТР, так и за его пределами», — заявил он в октябре 2016 года, после решения Вашингтона разместить ПРО в Южной Корее.

Кадровый дипломат, начавший карьеру еще в МИД СССР, Антонов возглавлял в МИД России департамент по вопросам безопасности и разоружения, а в 2011–2016 годах был заместителем министра обороны, отвечая за международное военное и военно-техническое сотрудничество. В 2015 году Антонов попал в санкционные списки Европейского союза, Украины и Канады.

Михаил Троицкий называет Антонова прагматиком, который, как и Хантсман, может «достичь результатов в сложной ситуации». С российским экспертом солидарен и Харлан Уллман: «Антонов прямолинейный, хорошо информированный и компетентный дипломат. Он будет действовать в интересах России, равно как и Хантсман будет действовать в интересах Америки».

Говоря с Al-Monitor на условиях анонимности, один из бывших коллег Антонова в Министерстве иностранных дел назвал его «опытным, умелым и жестким переговорщиком», а другой источник сказал недавно The Moscow Times, что его называют «бультерьером».

При нынешнем состоянии отношений двух стран кандидатуры Хантсмана и Антонова выглядят вполне адекватно, полагает Иван Цветков: «Они явно подбирались не исходя из перспектив нормализации, а для того, чтобы держать удар в условиях жесткого противостояния. История показывает, что, когда стороны хотят конструктивно сотрудничать, «ястребов» на посольские посты не назначают», — заключил эксперт.