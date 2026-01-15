Уитакер заявил о последнем ярде в урегулировании на Украине

Мэттью Уитакер (Фото: Mario Tama / Getty Images)

Достижение урегулирования на Украине близко как никогда, однако последние шаги завершения конфликта будут самыми непростыми, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии. Выступление опубликовал YouTube-канал фонда.

Постпред сравнил ситуацию с урегулированием на Украине с американским футболом. «В [американском] футболе последний ярд в красной зоне — самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима и здесь. Последний ярд будет непростым, но у меня хорошее предчувствие», — отметил он.

С аналогичным заявлением о том, что мирное соглашение «уже на пороге», Уитакер выступил неделей ранее, 6 января, в эфире Fox News. Он анонсировал окончательное согласование нескольких договоренностей на пути к урегулированию. Первая — это «коалиция желающих», в нее входят около 50 стран-союзниц, многие из которых входят в НАТО, которые собираются согласиться на определенные рамки безопасности для Украины», сказал дипломат.

Американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor в январе спрогнозировала, что шанс на мирную сделку между Россией и Украиной в 2026 году повышается, однако любое соглашение будет «хрупким» и в основном выгодным России.

Аналитики полагают, что вероятность мирного урегулирования на Украине в этом году растет в том числе из-за предстоящих осенних выборов в конгресс США, на которых могут победить демократы. По оценке Stratfor, Москва может попытаться ускорить заключение соглашения с администрацией президента США Дональда Трампа на более выгодных условиях, если сочтет текущий период до формирования «враждебного» состава конгресса «оптимальным окном возможностей».

Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Глава российского МИДа Сергей Лавров отметил готовность к контакту с американской стороной.