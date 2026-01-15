В Уссурийске после взрыва газа в доме людей вытащили из-под завалов
В Уссурийске в частном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Спасателям удалось обнаружить под завалами дома трех человек и вытащить их. Об этом сообщает МЧС по Приморскому краю.
Сообщение о происшествии на улице Воровского поступило в пожарно-спасательную службу сегодня в 15:20 по местному времени. Спасатели прибыли на место через четыре минуты после вызова. Им удалось обнаружить под завалами разрушенного дома и вытащить мужчину и двух женщин. Все они переданы медикам скорой помощи. В настоящий момент их состояние уточняется.
На месте продолжается ликвидация последствий взрыва. Пожарные тушат локальное горение под завалами на площади около двух квадратных метров. На месте работают 24 сотрудника МЧС и пять единиц специальной техники.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
