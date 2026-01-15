 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Уссурийске после взрыва газа в доме людей вытащили из-под завалов

В Уссурийске после взрыва газа в доме вытащили из-под завалов трех человек
Фото: МЧС России по Приморскому краю
Фото: МЧС России по Приморскому краю

В Уссурийске после взрыва газа в доме людей вытащили из-под завалов
Video

В Уссурийске в частном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Спасателям удалось обнаружить под завалами дома трех человек и вытащить их. Об этом сообщает МЧС по Приморскому краю.

Сообщение о происшествии на улице Воровского поступило в пожарно-спасательную службу сегодня в 15:20 по местному времени. Спасатели прибыли на место через четыре минуты после вызова. Им удалось обнаружить под завалами разрушенного дома и вытащить мужчину и двух женщин. Все они переданы медикам скорой помощи. В настоящий момент их состояние уточняется.

На месте продолжается ликвидация последствий взрыва. Пожарные тушат локальное горение под завалами на площади около двух квадратных метров. На месте работают 24 сотрудника МЧС и пять единиц специальной техники.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
взрыв газа Уссурийск МЧС
Материалы по теме
В Германии после взрыва газа обрушился жилой дом
Общество
Взрыв газа стал причиной пожара в многоэтажке в Твери
Общество
Три квартиры загорелись после взрыва газа в Свердловской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
В Федерации профсоюзов назвали условия невыхода на работу из-за снега Общество, 10:51
В Уссурийске после взрыва газа в доме людей вытащили из-под завалов Общество, 10:41
Росреестр разъяснил, как в Москве внести в ЕГРН сведения о перепланировке Недвижимость, 10:41
Россиянка Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Аделаиде Спорт, 10:38
Над Ираном открыли небо для полетов самолетов Политика, 10:38
Бастрыкин заявил, что СК избавит коррупционеров от наворованного Общество, 10:33
Клиенты избалованы сервисом: как малому бизнесу их впечатлитьПодписка на РБК, 10:26
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Циклон «Сэфди»: чем похожи фильмы «Марти Великолепный» и «Крушитель» Life, 10:26
ФСБ выявила в посольстве сотрудника британских спецслужб под прикрытием Политика, 10:24
Уитакер заявил о последнем ярде в урегулировании на Украине
РАДИО
 Политика, 10:22
Главу нацпарка «Куршская коса» заподозрили в незаконной вырубке леса Общество, 10:17
Умер отец Тесака Сергей Марцинкевич Общество, 10:14
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Объем торгов облигациями на Мосбирже достиг рекордных ₽42 трлн в 2025-м Инвестиции, 10:02