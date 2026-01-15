В Кузбассе начали проверять все роддома

В Кузбассе начали проверку всех роддомов после смерти младенцев в Новокузнецке

Фото: ilyaseredyuk / Telegram

В Кемеровской области началась проверка всех родильных домов и перинатальных центров после смерти девяти младенцев в роддоме № 1 Новокузнецка. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк в своем телеграм-канале.

«Пока в Новокузнецкой горбольнице № 1 работают федеральные эксперты, приступаем к проверке всех роддомов Кузбасса», — написал Середюк.

Проверкой занялась региональная комиссия, в которую вошли сотрудники минздрава Кузбасса и специалисты роддомов третьего (высшего уровня). Комиссия оценит соблюдение протоколов оказания медпомощи и санитарно-эпидемиологических требований в учреждениях, наличие там необходимого оборудования и организацию работы персонала.

Первым специалисты посетили родильный дом в Прокопьевске. Всего в Кузбассе 12 родильных отделений и два перинатальных центра, которые комиссия должна проверить до 9 февраля.

За новогодние праздники в новокузнецком роддоме № 1 умерли девять младенцев. Все они родились раньше срока, общий диагноз у них не выявили. После этого учреждение временно закрыли на карантин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям — о халатности (ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса) и причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109). По делу задержали отстраненного от должности главврача роддома, а также и.о. завотделением.

13 января Середюк сообщил, что областной минздрав проверит на готовность «к самым сложным случаям» все роддома и перинатальные центры региона. На следующий день стало известно, что в Новокузнецке работает комиссия по оценке работы службы родовспоможения под руководством главы Росздравнадзора Аллы Самойловой.

