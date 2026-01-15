 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Кузбассе начали проверять все роддома

В Кузбассе начали проверку всех роддомов после смерти младенцев в Новокузнецке
Фото: ilyaseredyuk / Telegram
Фото: ilyaseredyuk / Telegram

В Кемеровской области началась проверка всех родильных домов и перинатальных центров после смерти девяти младенцев в роддоме № 1 Новокузнецка. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк в своем телеграм-канале.

«Пока в Новокузнецкой горбольнице № 1 работают федеральные эксперты, приступаем к проверке всех роддомов Кузбасса», — написал Середюк.

Проверкой занялась региональная комиссия, в которую вошли сотрудники минздрава Кузбасса и специалисты роддомов третьего (высшего уровня). Комиссия оценит соблюдение протоколов оказания медпомощи и санитарно-эпидемиологических требований в учреждениях, наличие там необходимого оборудования и организацию работы персонала.

Первым специалисты посетили родильный дом в Прокопьевске. Всего в Кузбассе 12 родильных отделений и два перинатальных центра, которые комиссия должна проверить до 9 февраля.

В Кузбассе начали проверять все роддома
Video

Кадры работы комиссии в Новокузнецке в роддоме, где погибли 9 младенцев
Общество

За новогодние праздники в новокузнецком роддоме № 1 умерли девять младенцев. Все они родились раньше срока, общий диагноз у них не выявили. После этого учреждение временно закрыли на карантин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям — о халатности (ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса) и причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109). По делу задержали отстраненного от должности главврача роддома, а также и.о. завотделением.

13 января Середюк сообщил, что областной минздрав проверит на готовность «к самым сложным случаям» все роддома и перинатальные центры региона. На следующий день стало известно, что в Новокузнецке работает комиссия по оценке работы службы родовспоможения под руководством главы Росздравнадзора Аллы Самойловой.

Фото: сервис Яндекс.Карты
Фото: сервис Яндекс.Карты
Фото: сервис Яндекс.Карты
Фото: сервис Яндекс.Карты
Фото: сервис Яндекс.Карты
Фото: сервис Яндекс.Карты

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Кузбасс роддом проверка Илья Середюк
Материалы по теме
Врачи из роддома в Новокузнецке, где погибли младенцы, оказались здоровы
Общество
СК проверит данные о смертях в роддоме Новокузнецка за несколько лет
Общество
Суд ранее приостанавливал работу оперблока в роддоме Новокузнецка
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
В Федерации профсоюзов назвали условия невыхода на работу из-за снега Общество, 10:51
В Уссурийске после взрыва газа в доме людей вытащили из-под завалов Общество, 10:41
Росреестр разъяснил, как в Москве внести в ЕГРН сведения о перепланировке Недвижимость, 10:41
Россиянка Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Аделаиде Спорт, 10:38
Над Ираном открыли небо для полетов самолетов Политика, 10:38
Бастрыкин заявил, что СК избавит коррупционеров от наворованного Общество, 10:33
Клиенты избалованы сервисом: как малому бизнесу их впечатлитьПодписка на РБК, 10:26
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Циклон «Сэфди»: чем похожи фильмы «Марти Великолепный» и «Крушитель» Life, 10:26
ФСБ выявила в посольстве сотрудника британских спецслужб под прикрытием Политика, 10:24
Уитакер заявил о последнем ярде в урегулировании на Украине
РАДИО
 Политика, 10:22
Главу нацпарка «Куршская коса» заподозрили в незаконной вырубке леса Общество, 10:17
Умер отец Тесака Сергей Марцинкевич Общество, 10:14
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Объем торгов облигациями на Мосбирже достиг рекордных ₽42 трлн в 2025-м Инвестиции, 10:02