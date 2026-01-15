Главу нацпарка «Куршская коса» заподозрили в незаконной вырубке леса

По версии следствия, директор парка организовал вырубку леса для возведения туристического жилья, ущерб особо охраняемой зоне превысил 12 млн руб. У мужчины прошли обыски, в ближайшее время ему предъявят обвинения

Против директора национального парка «Куршская коса» в Калининградской области Анатолия Калины возбудили уголовное дело, сообщает Следственный комитет (СК). Его задержали накануне, 14 января, мужчина проходит по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, Калина со своим знакомым и другими лицами на территории национального природного парка организовал незаконную вырубку деревьев объемом свыше 150 куб. м на площади около 1 га для создания комплекса сооружений, предназначенных для проживания туристов, отмечается в сообщении. Используя служебное положение, мужчина пропустил на территорию национального парка технику для корчевания пней от срубленных деревьев, вывоза срубленной древесины и выравнивания участка, указывает следствие,

«Особо охраняемой природной территории федерального значения, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, причинен ущерб в размере свыше 12,7 млн рублей», — рассказали в СК.

Калина допрошен, у него прошли обыски. На кадрах, опубликованных ведомством, показан мужчина, лицо которого скрыто, в жилом доме. На кадрах виден в том числе стул, на котором висит шкура рыси, а на стене одной из комнат изображено большое дерево с птицами и висят оленьи рога.

В ближайшее время директору парка будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, ведутся следственные действия в отношении других фигурантов дела, сообщают в СК.

Национальный парк «Куршская коса» расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области. Это самая крупная песчаная пересыпь в мире. Северная граница парка проходит по границе с Литвой. 49-летний Анатолий Калина возглавляет парк с 2011 года, в 2021-м он стал депутатом Калининградской областной думы от «Единой России».

