В Федерации профсоюзов назвали условия невыхода на работу из-за снега

Федерация профсоюзов: сотрудники могут не выходить на работу при снежных бурях

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Сотрудники имеют право не выходить на работу во время снежных бурь, пожаров, наводнений и землетрясений. Об этом сообщил главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков, передает «РИА Новости».

По его словам, это касается работников, которые не задействованы в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. При этом сотрудник обязан заранее уведомить работодателя о невозможности выйти на работу.

Безюков отметил, что наличие неблагоприятной или опасной обстановки может подтверждаться данными метеорологических служб, информацией от дорожных и транспортных организаций, а также публикациями в СМИ.

Он подчеркнул, что трудовое законодательство не содержит четкого определения «уважительной причины» отсутствия на рабочем месте, из-за чего работодатели нередко оспаривают такие случаи. Однако суды, в том числе Верховный, как правило, встают на сторону работников и не допускают увольнения за прогул.

Этой зимой ряд регионов России столкнулся с сильными снегопадами и неблагоприятными погодными условиями. На Камчатке после мощного циклона и обильных осадков некоторые жилые дома оказались полностью занесены снегом — входы в подъезды были завалены, жителям приходилось прокапывать тоннели. Максимальное количество осадков в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске достигло 39 мм.

Из-за ливневого снегопада 12 января временно приостанавливал работу аэропорт Краснодара — причиной стал низкий коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе. Сложные погодные условия также привели к задержкам рейсов в аэропортах Пулково, Шереметьево и других городов.

В Новосибирске за первую декаду января выпало 150% месячной нормы снега. В Карелии 12 января был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за снегопадов и гололеда, вызванных балканским циклоном «Фрэнсис».

В Нижнем Новгороде за пять дней выпала полуторная месячная норма осадков, во Владивостоке за сутки — свыше месячной нормы осадков, при этом снегопад сопровождался штормовым ветром. В Москве 10 января был обновлен суточный рекорд по количеству осадков в январе — за сутки выпало около 42% месячной нормы.