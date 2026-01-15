Умер отец Тесака Сергей Марцинкевич

Скончался отец националиста Максима Марцинкевича (Тесак) Сергей Марцинкевич. Об этом РБК рассказал адвокат семьи Алексей Михальчик.

«Да, все верно. Родственники подтвердили», — сообщил Михальчик.

По информации двух источников РБК, близких к семье Марцинкевича, причиной смерти стало хроническое заболевание.

Максим Марцинкевич (Тесак) основал националистическую организацию «Формат-18» (признана экстремистской и запрещена в России). Также являлся основателем и идеологом неформального движения «Реструкт», наиболее известным проектом которого стал «Оккупай-педофиляй». Участники проекта выискивали людей, которых называли педофилами, и устраивали показательные издевательства над ними, записывая это на видео.

В 2014 году Тесака приговорили к пяти годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни, приговор позже смягчили до двух лет и девяти месяцев колонии. В 2018-м ему дали еще десять лет колонии строгого режима за нападение на людей.

В сентябре 2020 года тело Марцинкевича нашли в одной из одиночных камер следственного изолятора № 3 в Челябинске. Там заключенный находился перед отправкой в Москву, где он должен был дать показания по убийствам 2000-х годов.