Умер отец Тесака Сергей Марцинкевич
Скончался отец националиста Максима Марцинкевича (Тесак) Сергей Марцинкевич. Об этом РБК рассказал адвокат семьи Алексей Михальчик.
«Да, все верно. Родственники подтвердили», — сообщил Михальчик.
По информации двух источников РБК, близких к семье Марцинкевича, причиной смерти стало хроническое заболевание.
Максим Марцинкевич (Тесак) основал националистическую организацию «Формат-18» (признана экстремистской и запрещена в России). Также являлся основателем и идеологом неформального движения «Реструкт», наиболее известным проектом которого стал «Оккупай-педофиляй». Участники проекта выискивали людей, которых называли педофилами, и устраивали показательные издевательства над ними, записывая это на видео.
В 2014 году Тесака приговорили к пяти годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни, приговор позже смягчили до двух лет и девяти месяцев колонии. В 2018-м ему дали еще десять лет колонии строгого режима за нападение на людей.
В сентябре 2020 года тело Марцинкевича нашли в одной из одиночных камер следственного изолятора № 3 в Челябинске. Там заключенный находился перед отправкой в Москву, где он должен был дать показания по убийствам 2000-х годов.
После смерти своего сына в 2020 году Сергей Марцинкевич обратился в Следственный комитет с просьбой завести уголовное дело, поскольку считал, что тот был убит. В декабре 2021-го Марцинкевича-старшего вызвали в Следственный комитет и сообщили, что его сыну посмертно предъявлили обвинение по меньшей мере в трех убийствах.
Сергей Марцинкевич утверждал о невиновности сына. В 2023 году Мытищинский городской суд Московской области по просьбе родственников прекратил уголовное преследование Тесака. Ходатайство о прекращении дела подал Марцинкевич-старший в связи со смертью сына. По закону подобная мотивировка служит нереабилитирующим обстоятельством.
