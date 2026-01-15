Аэропорт Волгограда приостановил полеты

В аэропорту Волгограда введены ограничения на полеты воздушных судов

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба «Росавиации» в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.

Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над Россией 34 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

В Волгоградской области атаке дронов подверглись объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. ПВО отразила налет. По данным губернатора Андрея Бочарова, пострадавших и повреждений объектов нет.

Ранее аэропорты Оренбурга и Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.