Аэропорт Волгограда приостановил полеты
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба «Росавиации» в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.
Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над Россией 34 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
В Волгоградской области атаке дронов подверглись объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. ПВО отразила налет. По данным губернатора Андрея Бочарова, пострадавших и повреждений объектов нет.
Ранее аэропорты Оренбурга и Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
