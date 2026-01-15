Над Ираном открыли небо для полетов самолетов
Небо над Ираном снова открыто после почти пятичасового закрытия, сообщает Reuters. Полеты над Исламской республикой прекращались, поскольку в Иране опасались военных действий США.
По данным сервиса отслеживания рейсов Flightradar24, запрет на полеты был снят в 03:00 по Гринвичу. Сервис информирует, что пять рейсов иранских авиакомпаний Mahan Air, Yazd Airways и AVA Airlines одними из первых возобновили полеты над страной.
ТАСС сообщает, что самолет «Аэрофлота» (рейс Москва — Тегеран) ранее вернулся в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства Ирана, повторный вылет запланирован 15 января 1:00.
«Самолет, выполнявший рейс SU514 Москва — Тегеран за 14 января, вернулся в аэропорт вылета по причине закрытия воздушного пространства Ирана», — говорится в сообщении.
Пока как минимум две авиакомпании — Air Astana и Lufthansa заявили, что временно не будут входить в воздушное пространство Ирана из соображений безопасности.
Небо республики было закрыто после того, как стало известно, что президент США Дональд Трамп, якобы, обдумывает ответные меры на ситуацию в Иране, где проходят крупнейшие за последние годы антиправительственные протесты. Иранский чиновник в комментарии Reuters говорил о 2 тыс. убитых во время протестов.
В среду американский чиновник заявил Reuters, что США выводят часть персонала с баз на Ближнем Востоке, после того как высокопоставленный иранский чиновник сообщил, что Тегеран предупредил соседей о том, что нанесет удар по американским базам в случае нападения Вашингтона.
