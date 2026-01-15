Бастрыкин заявил, что СК избавит коррупционеров от наворованного

Александр Бастрыкин (Фото: Валентин Антонов / ТАСС)

Следственный комитет России работает над тем, чтобы избавить коррупционеров от наворованного имущества и ложной уверенности в своей безнаказанности. Об этом ТАСС заявил председатель СКР Александр Бастрыкин.

«Мы неустанно работаем над тем, чтобы избавить их как от заблуждений, так и от наворованного, а заодно и народ от их присутствия на период лишения свободы», — подчеркнул он.

Глава СК привел статистику работы ведомства за 15 лет. За этот период в суды было направлено 147 тысяч уголовных дел о коррупции, по которым проходили 160 тысяч обвиняемых. В рамках этих дел удалось возместить 77 миллиардов рублей причиненного ущерба, а также наложить арест на имущество коррупционеров на общую сумму 225 миллиардов рублей.

Бастрыкин также отметил рост расследования фактов взяточничества с 2011 года. Только за девять месяцев прошлого года было расследовано 5,4 тысячи случаев получения взяток и 6,3 тысячи фактов их дачи, что в два раза превышает показатели 2011 года.