Россиянка Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Аделаиде
Четвертая ракетка России Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
В 1/4 финала Шнайдер, девятая сеяная, обыграла американку Эмму Наварро, шестой номер посева, со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.
Соперница Шнайдер определится в матче 1/4 финала между россиянкой Миррой Андреевой и австралийкой Майей Джойнт.
Шнайдер занимает 23-е место в мировом рейтинге, на ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде. В 2024 году 21-летняя теннисистка в паре с Андреевой взяла серебро на Олимпиаде в Париже.
Турнир в Аделаиде с призовым фондом $1,2 млн завершится 17 января.
