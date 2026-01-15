 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Россиянка Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Аделаиде

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Аделаиде
В четвертьфинале Шнайдер обыграла американку Эмму Наварро со счетом 6:3, 6:3
Диана Шнайдер
Диана Шнайдер (Фото: Wang He / Getty Images)

Четвертая ракетка России Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

В 1/4 финала Шнайдер, девятая сеяная, обыграла американку Эмму Наварро, шестой номер посева, со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

Соперница Шнайдер определится в матче 1/4 финала между россиянкой Миррой Андреевой и австралийкой Майей Джойнт.

Шнайдер занимает 23-е место в мировом рейтинге, на ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде. В 2024 году 21-летняя теннисистка в паре с Андреевой взяла серебро на Олимпиаде в Париже.

Турнир в Аделаиде с призовым фондом $1,2 млн завершится 17 января.

Рената Утяева
теннис Диана Шнайдер
