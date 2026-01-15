ФСБ выявила в посольстве сотрудника британских спецслужб под прикрытием
ФСБ заявила, что выявила сотрудника британских спецслужб, действовавшего под прикрытием работника посольства в Москве.
Речь идет о втором секретаре административно-хозяйственного отдела посольства Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть Россию в течение двух недель.
Согласно данным МИД, помимо Дэвиса, должности вторых секретарей занимают еще три дипломата.
Утром 15 января в Министерство иностранных дел вызвали временную поверенную в делах Британии в России Дейни Долакиа, ей выразили протест. Ведомство заявило, что в Москве «не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб» и предупредило о готовности дать зеркальный ответ, «если Лондон пойдет на эскалацию ситуации».
В марте 2025 года Россия объявила о высылке двух сотрудников британского посольства Алкеша Одедры и Майкла Скиннера, которые, по версии ФСБ, занимались «разведывательно-подрывной работой, угрожающей безопасности» страны. Об аналгичных случаях служба отчитывалась и в 2024 году.
МИД Соединенного Королевства отверг обвинения как безосновательные, заявил, что они призваны «оправдать усиливающиеся преследования британских дипломатов» и назвал действия Москвы эскалацией. Ведомство вызвало посла Андрея Келина и в ответ отозвало аккредитацию у одного из российских дипломатов и его супруги.
Материал дополняется
