Фото: сервис «Яндекс Карты»

Подразделения группировки войск «Запад» завершают взятие под контроль поселка городского типа Купянск-Узловой в Харьковской области, сообщил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, обращаясь к офицерам группировки войск «Центр» 15 января.

«Ведутся уличные бои и завершается освобождение Купянска-Узлового», — сообщил он. После занятия в ноябре прошлого года Купянска ВСУ предпринимали несколько попыток «демонстрации якобы своего присутствия» в городе, в том числе попытки установки украинских флагов на административных зданиях с помощью беспилотников. Эти действия были пресечены, отметил начальник Генштаба.

Купянск-Узловой расположен примерно в 6 км от Купянска на левом берегу реки Оскол. О том, что населенный пункт будет взят российскими войсками «через несколько дней» сообщил президент России Владимир Путин 2 декабря. Взятие под контроль населенного пункта Купянск-Узловой президент назвал одной из задач российских военных на прямой линии 19 декабря.