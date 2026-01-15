 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Герасимов сообщил о завершении взятия Купянска-Узлового российской армией

Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс Карты»
Фото: сервис «Яндекс Карты»

Подразделения группировки войск «Запад» завершают взятие под контроль поселка городского типа Купянск-Узловой в Харьковской области, сообщил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, обращаясь к офицерам группировки войск «Центр» 15 января.

«Ведутся уличные бои и завершается освобождение Купянска-Узлового», — сообщил он. После занятия в ноябре прошлого года Купянска ВСУ предпринимали несколько попыток «демонстрации якобы своего присутствия» в городе, в том числе попытки установки украинских флагов на административных зданиях с помощью беспилотников. Эти действия были пресечены, отметил начальник Генштаба.

Политика

Купянск-Узловой расположен примерно в 6 км от Купянска на левом берегу реки Оскол. О том, что населенный пункт будет взят российскими войсками «через несколько дней» сообщил президент России Владимир Путин 2 декабря. Взятие под контроль населенного пункта Купянск-Узловой президент назвал одной из задач российских военных на прямой линии 19 декабря.

Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
