Вклады ушли в отпуск

Как изменилась доходность по рублевым депозитам в июле

В июне средние ставки по рублевым вкладам на два и на три года показали небольшой рост, тогда как доходность депозитов на другие сроки вновь снизилась. Где можно разместить средства на наиболее выгодных условиях?

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В период с 10 июня по 10 июля средние ставки по рублевым депозитам в 15 крупнейших банках снизились почти по всем срокам размещения. Исключением стали только вклады на два и на три года: по ним средние ставки, напротив, выросли, составив, соответственно, 6,26 и 5,71% годовых — это на 0,01 и 0,02 п.п. больше, чем в предыдущем месяце. Средняя доходность годовых вкладов в июне по сравнению с прошлым месяцем опустилась на 0,06 п.п., до 6,99% годовых. Депозиты на три месяца также принесут вкладчику на 0,11 п.п. меньше, чем месяцем ранее, — средняя ставка по ним сейчас составляет 6,74% годовых.

На доходность рублевых депозитов повлияло изменение ставок в шести банках, а также перемены в самой выборке кредитных организаций. Из нее был исключен банк «Югра», в котором в понедельник, 10 июля, была введена временная администрация. В будущем банк либо санируют, либо у него будет отозвана лицензия, говорят опрошенные РБК юристы. Таким образом, вместо «Югры» в выборку вошел банк «Санкт-Петербург», который ранее занимал 16-е место по объему привлеченных средств населения.

За месяц максимальные ставки изменились в шести банках (см. таблицу). Две кредитные организации сократили ставки, еще три снизили доходность у вкладов на одни сроки и повысили на другие, а один банк увеличил доходность депозитов. Так, Совкомбанк поднял максимальную ставку на сроки от одного месяца до года. «На фоне активизации отзывов лицензий, в том числе у достаточно крупных банков, мы считаем перспективным иметь ставки несколько выше, чтобы обеспечивать максимальный переток именно в наш банк», — пояснил первый заместитель предправления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Причиной роста максимальных ставок в некоторых банках может быть сезонный фактор, считает директор департамента частного банковского обслуживания Абсолют Банка Евгений Сафонов. Летом люди уезжают на отдых и реже открывают депозиты, поэтому, чтобы сохранить стабильные объемы прироста вкладов, банки могут временно улучшать свои предложения для наращивания пассивов, поясняет он. Кроме того, приток средств вкладчиков пока остается довольно низким — к концу года Банк России прогнозирует рост объема депозитов всего на 2%. На этом фоне ставки могут расти в банках, которые планируют поучаствовать в финансировании крупных проектов или более активно выдавать кредиты, отмечает Сафонов.

Лидеры июля

В этом месяце самые высокие ставки по годовым депозитам в рублях предлагает Совкомбанк — 8,2% годовых. Второе место делят Бинбанк и МКБ — в этих банках можно открыть вклады на год под 8% годовых. Наибольшие ставки по депозитам на три месяца также доступны в Совкомбанке — 8,6% годовых, на втором месте — предложения по трехмесячным вкладам в Бинбанке, где можно разместить рубли под 7,5% годовых.

Самую высокую доходность по трехлетним депозитам опять же предлагают Совкомбанк и Росбанк — их ставки превышают 7%. В первом можно разместить рубли на три года под 7,4% годовых, а во втором — под 7,1% годовых.

Прогнозы и альтернативы

В долгосрочной перспективе тренд на уменьшение доходности депозитов сохранится, полагают опрошенные банкиры. В ближайшие несколько месяцев снижение ставок будет зависеть от того, уменьшит ли Центробанк ключевую ставку на июльском заседании. В зависимости от решения регулятора падение доходности депозитов может составить 0,1–0,3 п.п., рассказывает Сафонов. Наиболее активно при этом будут снижаться ставки по длинным вкладам (больше года).

В этих условиях оптимальным решением для вкладчика будет диверсификация накоплений, говорит начальник управления развития пассивных и комиссионных продуктов банка «Открытие» Александр Ефремов. «Храните свои сбережения в трех валютах, например, в равной пропорции», — рекомендует финансист.

Банкиры также советуют россиянам присмотреться к другим финансовым инструментам: инвестиционному страхованию жизни, индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС), акциям и облигациям крупных компаний, а также к еврооблигациям — для валютных сбережений. ИИС подойдет консервативным инвесторам с небольшим чеком, рассказывает руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Алексей Куприянов. «Даже покупая на ИИС облигации федерального займа, можно получить доходность около 12% за счет оформления налогового вычета. На корпоративных облигациях можно заработать еще больше», — говорит он.

Выгоднее всего приобретать корпоративные облигации, выпущенные в этом году, — с купонных выплат по ним не удерживается подоходный налог. Доходность таких бумаг составляет около 9%, а отдельные эмитенты, например компании финансового сектора, предлагают еще более высокий процент — до 13,5%. В сочетании с налоговым вычетом по ИИС итоговая доходность может доходить до 15%, подытоживает Куприянов.

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