Под Белгородом мужчина погиб при попытке разобрать мину
Житель Белгородской области погиб при попытке разобрать мину, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, взрыв произошел в селе Вторая Наумовка Белгородского района. Там введен режим чрезвычайной ситуации, уточнил губернатор, поэтому мирные жители не должны были находиться в этом месте.
«При попытке разобрать противопехотную мину мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью», — написал Гладков.
Он обратился к гражданам со словами о том, что при попытке разобрать мину «шансов выжить у вас нет — вы погибнете сами и погубите своих близких».
Глава региона призвал не трогать взрывоопасные предметы.
30 апреля украинский беспилотник сбросил зажигательный боеприпас на один из домов в селе Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области.
Возник пожар, в котором погиб один местный житель.
Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве
В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу
Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото
Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало
Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах
Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года