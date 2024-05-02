Под Белгородом мужчина погиб при попытке разобрать мину

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Житель Белгородской области погиб при попытке разобрать мину, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, взрыв произошел в селе Вторая Наумовка Белгородского района. Там введен режим чрезвычайной ситуации, уточнил губернатор, поэтому мирные жители не должны были находиться в этом месте.

«При попытке разобрать противопехотную мину мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью», — написал Гладков.

Он обратился к гражданам со словами о том, что при попытке разобрать мину «шансов выжить у вас нет — вы погибнете сами и погубите своих близких».

Глава региона призвал не трогать взрывоопасные предметы.

30 апреля украинский беспилотник сбросил зажигательный боеприпас на один из домов в селе Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области.

Возник пожар, в котором погиб один местный житель.