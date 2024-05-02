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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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МИД Киргизии призвал граждан не ездить в Россию без веской причины

МИД Киргизии призвал граждан отказаться от поездок в Россию без веской причины
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
В ведомстве при этом сообщили, что в диппредставительства не поступали сообщения о случаях массового отказа во въезде в Россию. Ранее МИД Таджикистана рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию по этой причине
Здание МИД Киргизии
Здание МИД Киргизии (Фото: mfa.gov.kg)

МИД Киргизии призвал граждан воздержаться от поездок в Россию без веской причины «до прекращения ранее введенных дополнительных мер безопасности и усиленного режима контроля на государственной границе». Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства республики.

Там сообщили, что по состоянию на 2 мая в диппредставительства страны не поступали сообщения о случаях массового отказа киргизским гражданам во въезде в Россию.

«В то же время министерство и учреждения Кыргызской Республики за рубежом отслеживают текущую ситуацию в Российской Федерации и ее влияние на правовое положение граждан Кыргызской Республики», — заявили в ведомстве.

МИД ответил на данные об отказе во въезде в Россию гражданам Таджикистана
Политика
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

1 апреля заместитель министра иностранных дел Киргизии Алмаз Имангазиев сообщил, что Россия после теракта в «Крокус Сити Холле» запретила въезд 69 киргизским гражданам. «Некоторые находились в черном списке. Другие впервые прилетели в Россию, но бездоказательно выдворены из страны. Российские силовики имеют право не впускать в РФ иностранца, если его внешность не внушает доверия», — сказал Имангазиев.

В конце марта в киргизском МИДе заявили, что на российскую территорию не впустили 40 граждан республики, они были задержаны в аэропорту Шереметьево. Тогда ведомство также рекомендовало гражданам не ездить в Россию без веской причины.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ в апреле писал, что полицейские «вломились» в квартиру советника посольства Киргизии в России Манаса Долдошбекова. По данным канала, после предъявления дипломатических паспортов силовики продолжили «в агрессивной форме требовать предоставить документы о постановке на миграционный учет, в результате чего были причинены телесные повреждения супруге дипломата». В МВД в ответ заявляли, что сотрудники полиции проводили «профилактический обход» жилых домов в Москве. Жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице отказалась предъявлять какие-либо документы, удостоверяющие личность, сказав, что является супругой сотрудника киргизского посольства. В ведомстве утверждали, что у полицейских не было данных о проживании в этой квартире семьи дипломата и что они не входили внутрь и не оказывали физического и психологического воздействия.

МИД Таджикистана также рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию после сообщений о массовых отказах во въезде в Россию. Российскому послу Семену Григорьеву была вручена нота протеста. Глава российского МИДа Сергей Лавров в разговоре с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином объяснил тщательные проверки иностранцев при въезде в Россию временной мерой, принятой после теракта в «Крокусе».

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Теги
Елена Чернышова
Киргизии отказ во въезде МИД Крокус Сити Холл
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