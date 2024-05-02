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Война санкций ,  
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Reuters описал наиболее вероятный ответ России на конфискацию активов

Reuters: Россия может изъять активы иностранных инвесторов со счетов типа «С»
Сюжет
Война санкций
Москва в ответ на конфискацию своих замороженных активов может изъять финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов со счетов типа «С», сообщает агентство
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Россия в ответ на конфискацию своих замороженных на Западе активов может изъять финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые сейчас хранятся на специальных счетах типа «С», сообщает Reuters со ссылкой на шесть опрошенных экономистов, юристов и экспертов.

Собеседники агентства считают такой сценарий наиболее вероятным.

«Выплаты по заблокированным активам на счетах типа «С» могут начать конфисковывать в пользу государства», — считает управляющий инвестиционным портфелем компании Aigenis Владимир Язев. Кроме того, он не исключает блокировку небиржевых активов, принадлежащих недружественным странам, включая налоги, гранты и частные пожертвования.

По словам российского юриста, имя которого не называется, если нерезиденты откажутся участвовать в обмене активами, единственным оставшимся вариантом будет конфискация или обращение взыскания.

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Согласно указу президента Владимира Путина, подписанному в ноябре 2023 года, иностранные инвесторы на деньги со счетов типа «С» могут приобрести иностранные ценные бумаги россиян, которые оказались заблокированы из-за санкций против Национального расчетного депозитария. Организатором торгов, в ходе которых нерезиденты получат право выкупить замороженные иностранные ценные бумаги российских инвесторов, назначен брокер «Инвестиционная палата», сообщал Минфин в марте.

В ноябре 2022 года ЦБ сообщал, что на счетах типа «С» заблокировано более 280 млрд руб. Замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что объем замороженных активов на счетах типа «С» сопоставим с объемом заблокированных российских активов. Всего по состоянию на конец марта 2023 года (последние доступные данные ЦБ) суммарный объем ликвидных средств на таких счетах оценивался в 500 млрд руб.

На прошлой неделе сенат США одобрил законопроект о военной поддержке Украины на $61 млрд. В него также вошли предложения об использовании замороженных российских активов на сумму $4–5 млрд. ЕС, в свою очередь, намерен использовать прибыль от заблокированных активов России для помощи Киеву.

В Кремле заявляли, что конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы координат», а также «предметом неких ответных действий и предметом судебных разбирательств». По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, у России есть «заготовленный ответ». Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, говоря об ответе на изъятие российских активов со стороны США, признал, что у Москвы нет достаточного количества американского госимущества, чтобы симметрично ответить, но у частных лиц, у которых есть имущество на территории России, его могут изъять в пользу государства.

После начала военных действий на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них находятся в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022 году оценивал эту сумму примерно в $300 млрд.

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Елена Чернышова
конфискация российские активы
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