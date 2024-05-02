Продажи «Москвичей» упали с окончанием скидок на машины 2023 года выпуска

В апреле продажи «Москвичей» снизились. Эксперты связывают это с завершением периода распродаж автомобилей 2023 года выпуска

Фото: Autonews.ru

«Москвич» в апреле реализовал более 2,2 тыс. автомобилей, сообщили Autonews.ru в пресс-службе завода.

За прошлый месяц продано более 200 седанов «Москвич 6» и почти 340 электромобилей «Москвич 3е». Все остальные проданные машины — это кроссовер «Москвич 3».

Продажи в апреле оказались ниже, чем в марте. В первый месяц весны «Москвич» продал почти 3 тыс. автомобилей, что стало лучшим результатом с официального начала продаж. Среди проданных автомобилей было более 120 «Москвич 6» и около 90 «Москвич 3е», остальное — «Москвич 3».

Всего с начала года «Москвич» продал почти 7 тыс. автомобилей: более 500 «Москвич 6» и почти 450 «Москвич 3е», добавили в пресс-службе предприятия.

Почему в апреле снизились продажи

Автомобильный эксперт Максим Минеев считает, что снижение уровня продаж бренда «Москвич» связано в первую очередь с тем, что в марте завод показал очень хорошие продажи, по сравнению с которыми также неплохой результат апреля смотрится средним. Высокие показатели марта были связаны с распродажами «Москвичей» 2023 года выпуска, заявил эксперт.

«Насколько я помню, именно на этот месяц пришелся их пик, в апреле почти половину месяца уже в салонах продавались автомобили 2024 года. Интересно, что «Москвичу» удалось увеличить продажи моделей «Москвич 6» и «Москвич 3е». Это не совсем массовые автомобили даже в своих сегментах. Популярность «Москвича 3» вполне понятна — это самый дешевый кроссовер в России, который уверенно смотрится как в массовом, так и в коммерческом сегменте», — пояснил эксперт.

Напомним, что в начале марта «Москвич» объявил о значительном снижении цен на некоторые из своих моделей. Например, базовая версия кроссовера «Москвич 3» после снижения цены стоила 1 590 000 руб. В феврале цены на эту модель начинались от 2 220 000 руб. (тогда на нее действовала прямая скидка от производителя в размере 100 000 руб., после снижения цены ее убрали). Таким образом, «Москвич 3» стал самым дешевым кроссовером на российском рынке.

Резкое снижение цены на кроссовер «Москвич 3» повлияло на спрос на них в автосалонах. В беседе с Autonews.ru во второй половине марта автодилеры заявляли, что на тот момент у них оставалось считанное количество машин и они «стремительно расходятся».

В апреле «Москвич» начал объявлять цены на автомобили 2024 года выпуска. Базовая версия «Москвича 3» подорожала на 65 тыс. руб. и теперь обойдется в 1 655 000 руб. Примерно на столько же поднялась цена на «Москвич 6», а желающим приобрести «Москвич 3е» 2024 года выпуска придется отдать на 150 тыс. руб. больше, чем за версию 2023 года.