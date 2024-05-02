Погрузка РЖД снизилась из-за низких поставок угля и нефтепродуктов

Погрузка на сети РЖД в апреле 2024 года сократилась на 3,6% к уровню прошлого года. На это повлияли низкий спрос на отправки угля в порты Юга, запрет на экспорт нефтепродуктов и окончание крупных стройпроектов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Погрузка на сети РЖД в апреле 2024 года сократилась на 3,6%, до 101,7 млн т к уровню аналогичного периода прошлого года, суммарно — за январь—апрель — снижение к 2023 году составило 3,2%, до 397,5 млн т, сообщили в компании. Среди причин — сохранявшийся невысокий спрос на перевозки угля (-5,3% к уровню января-апреля) в порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ), ограничение на экспорт нефтепродуктов (-2,4%), снижение поставок строительных материалов (-14,6%) на фоне завершения крупных инфраструктурных проектов, а также «внеплановые» ремонтные работы на предприятиях-грузоотправителях.

Ранее Алексей Шило, заместитель гендиректора РЖД, прогнозировал падение погрузки в апреле на уровне 2,7%, до 102,6 млн т с учетом указанных тенденций, среди которых снижение перевозки железной руды из-за неблагоприятных погодных условий.

Что происходит с поставками угля по железной дороге

Еще по итогам первого квартала текущего года ключевым фактором падения погрузки на сети в РЖД называли сокращение спроса на перевозки экспортного угля в порты Юга по причинам, которые «лежат в плоскости взаимодействия грузовладельцев с морскими терминалами».

В феврале грузоотправители сократили отгрузки в адрес ОТЭКО, компании-владельца крупнейшего терминала навалочных грузов, в частности, угля, в Тамани, и сняли заявки на поставки топлива в адрес порта. Угольщики добивались снижения тарифов на перевалку продукции. В итоге 12 апреля стало известно о том, что компания сделала угледобывающим компаниям и трейдерам официальное предложение переваливать уголь по цене $18 за тонну — в два раза ниже ставок, которые предлагались в конце 2023 года — начале этого года (в январе 2024 года цены на услуги терминала могли достигать $38 за тонну).

В начале апреля коммерческий директор по навалочным грузам ОТЭКО Александр Гаганов сказал журналистам, что РЖД пообещали компании обеспечить доставку угля в адрес терминала на уровне 3 млн т ежемесячно с мая. В ответ на это в РЖД сообщили о несоответствии такого заявления реальным договорам.

Какие прогнозы

По оценке Информационного центра операторов (ИЦО), восстановление экспортных перевозок угля в направлении портов АЧБ в апреле 2024 года составило около 40% в среднесуточном выражении к уровню марта. «Однако они по-прежнему сильно отстают от уровня аналогичного периода прошлого года, падение оценивается примерно в 70%», — добавил представитель агентства.

На снижение погрузки стройматериалов в январе-апреле повлияли не только завершение крупных инфраструктурных проектов, но и раннее выделение финансирования на их реализацию в прошлом году, говорит Александр Слободяник, руководитель аналитических проектов Rollingstock Agency. В январе-апреле 2023 года, по данным РЖД, перевозки строительных грузов увеличились на 12%, до 42,3 млн т. Большая часть грузопотока направлялась потребителям из Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов в связи со строительством трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань и ростом жилищного строительства в этих регионах.

В этом году негативная динамика постепенно сокращается: в январе-феврале снижение показателя было на уровне 20,1%, в январе-марте — 17,3%, по итогам четырех месяцев — 14,6%. «При этом тендеры проводятся в традиционное для них время. Следовательно, уже в ближайшие месяцы можно ожидать выход на показатели 2023 года», — полагает Слободяник.

В мае в целом погрузка на сети РЖД ожидается ниже уровня аналогичного периода 2023 года, снижение не превысит 3%, прогнозирует эксперт. В частности, этому будет способствовать рост отправок стройматериалов. На фоне отмены экспортных пошлин и нормализации ситуации в Тамани ожидается увеличение перевозки угля. Драйвером роста погрузки, как и в предыдущие месяцы этого года, будут удобрения (+11,4% в январе-апреле). В то же время отправка нефтяных грузов продолжит показывать отрицательный результат в связи с запретом на экспорт нефтяных грузов и продолжающимися ремонтными работами на крупнейших НПЗ.

В ближайшие месяцы ОТЭКО ожидает «значительного увеличения» погрузки угля на свой терминал, сказал РБК представитель компании. «Уже сейчас очевидна положительная динамика объема поставок, которые быстро восстанавливаются на фоне переговоров с добывающими компаниями и трейдерами», — заверил он.

На май в ОТЭКО подтверждены заявки на перевалку 0,5 млн т продукции, аналогичный объем «находится в статусе подтверждения». При этом практически каждую неделю компания получает дополнительные обращения от поставщиков на отправку угля в адрес терминала в Тамани.

РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.