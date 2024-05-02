ОЭСР улучшила прогноз для экономики России

ОЭСР повысила прогноз роста мировой экономики на фоне замедления инфляции и устойчивой активности до 3,1%. Самый лучший показатель среди стран G20 у Индии с 6,6%, а худший — у Аргентины, в которой ожидается падение на 3,3%

Фото: Александр Река / ТАСС

Российская экономика вырастет на 2,6% в 2024 году, следует из прогноза Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Февральский прогноз предполагал рост на 1,8%. Рост российской экономики в 2025 году ожидается, как и прежде, на уровне 1%.

ОЭСР также улучшила прогноз роста мировой экономики до 3,1% к ожидавшимся в феврале 2,9%. В странах — членах организации прогнозируется рост на уровне 1,7%. Прогноз по росту ВВП на 2025 год был улучшен до 3,2 с 3%.

По данным организации, есть признаки, что перспективы мировой экономики начали улучшаться, хотя темпы роста остаются скромными. «Последствия жесткой денежно-кредитной политики продолжают ощущаться, особенно на кредитном рынке и рынке жилья, однако мировая активность оказалась относительно устойчивой, замедление инфляции продолжается, а настроение в частном секторе улучшается», — пояснили в ОЭСР.

Из стран G20 наиболее сильный рост ВВП прогнозируется в Индии — 6,6%. Затем идут Индонезия (5,1%), Китай (4,9%) и Турция (3,4%). Самые худшие показатели среди государств G20 у Германии (рост на 0,2%), Саудовской Аравии (снижение на 0,2%) и Аргентины (падение на 3,3%).

Согласно прогнозу организации, инфляция в странах ОЭСР составит 5,03% в 2024 году и снизится до 3,43% в 2025 году. Для сравнения: показатель в 2023 году составил 6,93%.

В 2024 году ОЭСР ожидает, что в США будет такой же рост ВВП, как и в России, — 2,6%, и более высокий экономический рост в 2025 году — 1,8%. Организация ожидает снижения инфляции в стране с 3,74% в 2023 году до 2,45% в 2024 году и до 2,05% в 2025 году.

Главный экономист ОЭСР Клэр Ломбарделли заявила, что экономика США выглядит «удивительно сильной» по сравнению с Европой, передает Financial Times. По ее словам, более сдержанный прогноз спроса в еврозоне (рост ВВП на 0,7% в 2024 году) может дать Европейскому центральному банку (ЕЦБ) возможность снизить процентные ставки раньше, чем это сделает Федеральная резервная система (ФРС) США.

Эксперт добавила, что на экономический рост в США и других странах повлияла высокая численность рабочей силы, а «экстраординарные» темпы миграции «определенно» сыграли свою роль в поддержке роста ВВП.

ОЭСР в октябре говорила, что гуманитарные кризисы и нехватка рабочей силы привели к рекордно высокому уровню миграции: в 2022 году в 38 стран — членов организации приехали 6,1 млн мигрантов, а в 2023 году число перемещений через границы должно было вырасти еще больше. По мнению Ломбарделли, миграция способствует повышению производительности.