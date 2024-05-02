Посольство назвало конференцию в Швейцарии продавливанием формулы Киева

Здание посольства России в Швейцарии (Фото: ТАСС)

Проведение в Швейцарии мирной конференции по Украине, куда не пригласили Россию, является не более чем продавливанием киевской «формулы мира», заявила «РИА Новости» пресс-служба российского посольства в Берне.

«Проведение же так называемой мирной конференции на деле является не более чем продавливанием пресловутой киевской «формулы мира», представляющей собой набор ультиматумов к России. Язык ультиматумов мы не приемлем», — говорится в сообщении.

В посольстве назвали бессмысленными разговоры о запуске мирного процесса без участия России.

Швейцария запланировала мирный саммит по Украине на 15–16 июня. Он пройдет в городе Бюргеншток. Приглашены делегации 160 стран. В их числе — члены «Большой семерки», «Большой двадцатки», БРИКС, ЕС, ООН, ОБСЕ и Совета Европы и представители религиозных конфессий — католической церкви (Ватикана) и Вселенского патриарха (Константинопольский патриархат).

Саммит будет основываться на украинской «формуле мира» и других мирных предложениях, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права, рассказали в швейцарском МИДе.

Россию «на данном этапе» не стали приглашать на конференцию, так как она публично заявляла, что не заинтересована в участии в мероприятии, объяснили в швейцарском МИДе. «Саммит в Швейцарии призван положить начало мирному процессу. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс», — добавили там.