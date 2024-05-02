 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Посольство назвало конференцию в Швейцарии продавливанием формулы Киева

Посольство сочло саммит в Швейцарии продавливанием киевской «формулы мира»
Сюжет
Военная операция на Украине
Здание посольства России в Швейцарии
Здание посольства России в Швейцарии (Фото: ТАСС)

Проведение в Швейцарии мирной конференции по Украине, куда не пригласили Россию, является не более чем продавливанием киевской «формулы мира», заявила «РИА Новости» пресс-служба российского посольства в Берне.

«Проведение же так называемой мирной конференции на деле является не более чем продавливанием пресловутой киевской «формулы мира», представляющей собой набор ультиматумов к России. Язык ультиматумов мы не приемлем», — говорится в сообщении.

В посольстве назвали бессмысленными разговоры о запуске мирного процесса без участия России.

МИД Швейцарии объяснил, почему Россию не пригласили на мирную конференцию
Политика
Фото:Harold Cunningham / Getty Images

Швейцария запланировала мирный саммит по Украине на 15–16 июня. Он пройдет в городе Бюргеншток. Приглашены делегации 160 стран. В их числе — члены «Большой семерки», «Большой двадцатки», БРИКС, ЕС, ООН, ОБСЕ и Совета Европы и представители религиозных конфессий — католической церкви (Ватикана) и Вселенского патриарха (Константинопольский патриархат).

Саммит будет основываться на украинской «формуле мира» и других мирных предложениях, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права, рассказали в швейцарском МИДе.

Россию «на данном этапе» не стали приглашать на конференцию, так как она публично заявляла, что не заинтересована в участии в мероприятии, объяснили в швейцарском МИДе. «Саммит в Швейцарии призван положить начало мирному процессу. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс», — добавили там.

Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве

В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу

Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото

Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало

Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах

Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года
Теги
Швейцария Украина посольство России саммит конференция
Материалы по теме
Швейцария анонсировала мирную конференцию по Украине
Политика
Blick узнала о письме президента Швейцарии Путину
Политика
Лавров назвал Швейцарию неподходящим местом для диалога по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 98,64 (+0,62) Инвестиции, 16:32 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 92,05 (+0,27) Инвестиции, 16:32
В суде Амстердама рассказали о первом слушании по апелляциям Промеса Спорт, 17:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:16
Перевозчик поменял график автобусов по одному из немногих маршрутов в ЕС Общество, 17:16
Посольство назвало конференцию в Швейцарии продавливанием формулы Киева Политика, 17:10
На Airbnb выставили летающий дом из мультфильма «Вверх» Недвижимость, 17:07
Хакеры взломали сервис Dropbox. Чем это грозит российским пользователям Технологии и медиа, 17:05
Эксперты обсудили цифровые решения для развития продаж малого бизнеса Отрасли, 17:02
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
ОЭСР улучшила прогноз для экономики России Экономика, 16:56
Reuters описал наиболее вероятный ответ России на конфискацию активов Экономика, 16:54
Погрузка РЖД снизилась из-за низких поставок угля и нефтепродуктов Бизнес, 16:50
Акции «Газпрома» потеряли более 4% после выхода отчетности за 2023 год Инвестиции, 16:43
«Газпром» в 2023 году получил убыток в размере 629 млрд руб Бизнес, 16:41
Команда беженцев из 36 человек выступит на Олимпиаде со своей эмблемой Спорт, 16:39
В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник Политика, 16:38