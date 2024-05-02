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«Газпром» в 2023 году получил убыток в размере 629 млрд руб

Убыток «Газпрома» в 2023 году составил 629 млрд руб против прибыли годом ранее
«Газпром» в 2023 году получил чистый убыток по МСФО в размере 629 млрд руб. Годом ранее прибыль группы составляла 1,2 трлн руб
«Газпром» GAZP ₽158,48 -2,9% Купить
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

«Газпром» по итогам 2023 года ушел в убыток, который составил 629 млрд. руб. против прибыли в 1,23 трлн. руб. годом ранее, следует из отчета компании по международным стандартам (МСФО), опубликованном 2 мая.

Выручка компании сократилась на 27% по сравнению с показателем 2022 года и составила 8,542 трлн. руб.

В конце прошлого года зампред правления компании Фамил Садыгов говорил, что «Газпром» ожидает «уверенные финансовые результаты» за 2023 год. Ожидалось, что общий показатель EBITDA группы составит около 2,2 трлн. руб., а инвестиционная программа — почти 2 трлн. руб.

Согласно отчету, в 2024 году «Газпром» ожидает, что общий объем освоения инвестиционной программы группы составит 2,573 трлн. руб.

Акции газового холдинга упали на 4,2% после выхода отчетности.

Материал дополняется.

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Компании
Татьяна Киселева
Газпром МСФО чистый убыток
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