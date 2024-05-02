В суде Амстердама рассказали о первом слушании по апелляциям Промеса

В суде сообщили, что 20 сентября пройдет заседание, на котором будут обсуждаться ход расследования и пожелания защиты Квинси Промеса, а сроки рассмотрения апелляций по существу пока неизвестны

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Апелляции лидера «Спартака» Квинси Промеса на тюремные сроки за нападение на кузена и контрабанду наркотиков не будут рассматриваться по существу на запланированном на 20 сентября заседании суда. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее телеканал AT5 сообщил, что первое заседание по апелляциям пройдет 20 сентября. Сейчас Промес находится под стражей в ОАЭ в ожидании решения об экстрадиции в Нидерланды, где его приговорили к тюремным срокам по двум делам. Футболист обжаловал оба приговора.

«Дела пока не будут рассматриваться по существу. Это произойдет позже, но когда — неизвестно», — сказала представительница суда.

По ее словам, 20 сентября будет досудебное заседание. В частности, защита Промеса может на нем представить свои пожелания по заслушиванию свидетелей.

В феврале сообщалось о предварительном заседании суда по делу о нападении Промеса на кузена. В пресс-службе Коммерческого суда Нидерландов (включает в себя окружной суд и апелляционный) тогда сообщили РБК, что это был «всего лишь формальный шаг в голландских уголовных делах» и никакого решения по существу принято не было.

Лучшего бомбардира «Спартака» в июне 2023-го приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами: футболист в 2020 году после ссоры на дне рождения ударил родственника ножом в ногу. Прокурор требовал два года тюрьмы, а потерпевший — компенсацию в размере €1 млн.

14 февраля 2024-го Промеса в Нидерландах приговорили к шести годам тюрьмы по другому уголовному делу — о контрабанде более тонны кокаина через порт Антверпена в 2020 году.

Промес, которого на родине объявили в международный розыск, в конце февраля не смог покинуть ОАЭ со «Спартаком» из-за дела о ДТП, которое позднее закрыли, но к тому моменту футболиста уже арестовали по запросу Нидерландов.