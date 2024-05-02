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Перевозчик поменял график автобусов по одному из немногих маршрутов в ЕС

Перевозчик поменял график движения автобусов из Петербурга в Таллин
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

⁠Крупные автобусные операторы латвийский Ecolines и эстонский Lux Express снова поменяли расписание и маршрут проезда россиян на территорию стран Евросоюза по маршруту из Санкт-Петербурга в Таллин и обратно. Это один из немногих действующих вариантов путешествия в Европу из России.

На такие меры пришлось пойти из-за закрывающегося на ночь пункта пропуска между Нарвой и Ивангородом, пояснили перевозчики.

По информации «Фонтанки», Lux Express вообще отказался от ночных рейсов. С 1 февраля 2024 года рейсы по маршруту Таллин — Санкт-Петербург — Таллин, Рига — Санкт-Петербург — Рига уже выполняются с пешеходной пересадкой в пограничном пункте между Нарвой и Ивангородом. Теперь у перевозчика остались семь дневных рейсов из Таллина и шесть — из Петербурга.

У Ecolines маршрут между Санкт-Петербургом и Таллином считается одним из самых популярных. В планах компании — открыть c 15 мая 2024 года ночное движение по этому маршруту с пересечением границы в Шумилкино — Лухамаа. У Ecolines уже есть два дневных рейса с пешеходным переходом границы, но это пересечение требует все больше времени.

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Пункт пропуска &laquo;Ивангород&raquo; на российско-эстонской границе

Распоряжение о закрытии погранперехода «Ивангород» в начале ноября 2023 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Сколько продлится реконструкция, в документе правительства не уточнялось. «Росгранстрой» ранее заявлял, что строительно-монтажные работы займут 28 месяцев.

Одной из задач реконструкции является создание новых подъездных путей для решения проблемы с очередями грузового автотранспорта.

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В феврале 2022 года Евросоюз полностью закрыл небо для российских самолетов, на такие же меры пошли США, Великобритания и Канада и некоторые другие страны. Россия в ответ закрыла свое воздушное пространство для 36 стран.

Сейчас вылететь из страны напрямую в страны ЕС нельзя, на территорию Европы совершает рейсы, например, Air Serbia (по маршруту Москва — Белград или Санкт-Петербург — Белград). Также возможны перелеты в ЕС с пересадкой (к примеру, в Стамбуле).

Железнодорожное сообщение с Россией также находится под санкциями ЕС.

Финляндия с ноября 2023 года закрыла автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией. Правительство страны решило оставить их закрытыми с 15 апреля бессрочно, до особого уведомления.

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