В Люберцах мужчина избил девятилетнюю школьницу

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В подмосковных Люберцах неизвестный мужчина напал на девятилетнюю девочку, которая с группой других детей шла из школы домой, сообщила РБК старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Ольга Врадий.

По данным СК, 2 мая 2024 года девочка вместе с ровесниками возвращалась домой из школы, когда идущий им навстречу мужчина нанес школьнице удар в область головы и носа. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве — ст. 213 Уголовного кодекса. На причастность к совершению преступления проверяется мужчина 1999 года рождения.

Люберецкая городская прокуратура взяла под свой контроль ход и результаты расследования.

На видео, опубликованном в телеграм-каналах, видно, как мужчина сначала бил ногами машины, а когда рядом с ним оказалась группа школьников, он ударил рукой девочку, после чего она упала на землю. По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», инцидент произошел во дворе ЖК «Новотомилино». Пострадавшую девочку доставили в травмпункт, по словам матери, у нее синяки на лице и голове.