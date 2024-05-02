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Сотрудник НИИ вакцин в Петербурге получил 9,5 лет по делу о закупке яйца

Суд в Петербурге отправил в колонию сотрудника НИИ вакцин за взятку

Сотрудник НИИ вакцин в Петербурге получил 9,5 лет по делу о закупке яйца
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Московский суд Санкт-Петербурга приговорил к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима сотрудника института вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге Андрея Васильева, признав его виновным в получении взятки при закупке инкубационных яиц, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как следует из материалов дела, Васильев на посту заместителя директора по экономике и финансам Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России с 29 ноября 2018 года по 11 июня 2020 года незаконно получил от заместителя генерального директора ООО «Стадиум» деньги на общую сумму не менее 30 млн руб.

За эти деньги Васильев, по версии следствия, обеспечил ООО «Стадиум» победу в закупке на поставку инкубационного куриного яйца, проводимой НИИ вакцин и сывороток с начально-максимальной ценой контракта 153,8 млн руб.

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Фото:Николай Титов / Russian Look / Global Look Press

Помимо лишения свободы, суд также назначил Васильеву штраф в 29,9 млн руб. и отказал в праве занимать должности на госслужбе сроком на 10 лет.

Подсудимый вину не признал.

Основанный в 1886 году НИИ вакцин и сывороток — разработчик вакцины «Конвасэл» против COVID-19. Институт также производит вакцины против гриппа полного цикла.

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Теги
Санкт-Петербург взятка яйца приговор
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