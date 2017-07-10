Крым тянет ВВП вверх

Большая часть российских регионов проигнорировала рецессию

Экономика Крыма и Севастополя в 2016 году выросла почти на 7% на фоне падения российского ВВП, всего кризис «проигнорировал» 51 регион. А почти самые высокие темпы снижения показала Москва — ее ВРП сократился на 3%

Маяк у порта Ялты, Крым (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Больше половины российских регионов не заметили прошлогодней рецессии — их валовой региональный продукт (ВРП) вырос, несмотря на падение экономики страны на 0,2%. Как следует из оценки Минэкономразвития по ВРП за 2016 год (официальные данные Росстат публикует с годовой задержкой), оказавшейся в распоряжении РБК, одни из самых высоких темпов роста показали Крым и Севастополь. Разница в динамике ВРП между самым быстрорастущим регионом (Еврейская автономная область) и субъектом с наиболее масштабным падением экономики (Челябинская область) составила 12,7 п.п.

Крым в авангарде

Хотя Севастополь и остается самой маленькой экономикой среди российских регионов с момента присоединения к России — его ВРП в 2016 году составил 36,9 млрд руб., — темпы роста города достигли 6,7% (четвертое место среди всех регионов). Положительную динамику обеспечивает рост промышленности и инвестиций, говорит директор департамента экономики Севастополя Элимдар Ахтемов.

Крым по темпам роста Севастополь опередил — его ВРП вырос на 6,9%. Это восстановительный рост, частично связанный с реализацией ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, а также с ростом добычи, говорит министр экономического развития Крыма Андрей Мельников. В дальнейшем экономика Крыма должна ускориться до 7–9% в год, ожидает чиновник. Рост инвестиций в Севастополе наравне с модернизацией и развитием строительства обеспечивают как раз бюджетные вливания, в частности федеральная программа, отмечает Ахтемов. В 2016 году объем расходов на ФЦП составил 120 млрд руб. Согласно закону о бюджете, в 2017 году государство потратит на крымскую программу 164,7 млрд руб., а в следующие два года — еще 270,7 млрд руб.

В целом рост наблюдался в 51 субъекте. Экономика некоторых регионов «получила существенную выгоду от бюджетных инвестиций для финансирования инфраструктурных проектов (например, строительство объектов для чемпионата мира по футболу, дорожное строительство)», говорит ведущий аналитик Moody’s по российским регионам Владлен Кузнецов. «Вместе с тем можно сказать, что в основном бюджетные инвестиции имели определяющее влияние на рост экономики только для регионов с изначально низкой базой экономического развития», — добавляет он.

Статистика — не повод для инвестиций

Первое место по темпам роста экономики занимает Еврейская автономная область (+7,1%), в пятерку лидеров также вошли Ненецкий автономный округ и Мордовия, а в десятку — Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария (см. таблицу). Динамика регионального развития в прошлом году «в большинстве случаев определялась концентрацией экономики этих регионов по секторам», рассуждает Кузнецов: «Регионы, которые сконцентрированы на отраслях, показавших рост, в основном также имели более позитивную динамику». Положительные темпы показали в основном отрасли, ориентированные на экспорт, — в частности, нефтегазовый и химический сектора, — это произошло за счет инвестиционных проектов и увеличения спроса, говорит он. Производству продуктов питания и оборудования для крупных монополий помогли контрсанкции и девальвация рубля, а сельскому хозяйству — господдержка, отмечает Кузнецов, так как благодаря госзаказу выросли оборонный комплекс и инфраструктурное строительство.

Статистика роста в субъектах — это «вишенка на торте» для бизнеса, объясняет вице-президент «Деловой России» Андрей Назаров: это лишь один из критериев при выборе региона для инвестирования, но далеко не самый главный. Хотя официальные данные по тому же Крыму выглядят оптимистично, компании в первую очередь смотрят на объем и характер вложений со стороны государства и крупного бизнеса, говорит он, и пытаются найти себе применение в существующей схеме. Рост на 7% в условной Еврейской автономной области вряд ли может повлиять на решение бизнеса инвестировать именно в нее, соглашается Назаров.

Москва тянет вниз

По данным Минэкономразвития, ВРП в 2016 году упал в 30 регионах. Но их удельный вес в российской экономике оказался выше, чем у стагнирующих и растущих субъектов, и обеспечил сокращение валового внутреннего продукта на 0,2%. Снижение обеспечено за счет отраслей, ориентированных на внутренний спрос, в частности строительства и торговли, отмечает Кузнецов из Moody's. Падение этих секторов во многих случаях перевешивало позитивную динамику в регионах, продолжает он, причина — в сокращении реальных доходов населения, которые в прошлом году снизились на 5,9%.

Среди сократившихся региональных экономик — такие крупные промышленные регионы, как Красноярский край, Свердловская и Челябинская области. На предпоследнем месте по падению оказалась Москва — в 2016 году ее ВРП сократился на 3%. Экономика Москвы существенно зависит от сектора услуг, напоминает Кузнецов, правительство Москвы в своем социально-экономическом прогнозе оценивает его долю в 65% (.pdf).

Челябинск (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Факторы, снизившие экономическую активность в России в целом, — дешевая нефть, девальвация рубля, санкции — «оказали прямое воздействие на экономику города Москвы», говорится в прогнозе. Столичные власти ждут, что в 2017 году ВРП останется на том же уровне, что и в прошлом, а в следующие два года вырастет на 1,8 и 1,4% соответственно. Таким образом, Москва опоздает с экономическим ростом на год — Минэкономразвития предсказывает увеличение ВВП России на 2% уже в этом году. При этом департамент экономической политики и развития Москвы вечером в пятницу сообщил РБК, что сделал предварительную оценку ВРП за 2016 год, согласно которой рост столичной экономики составил 0,7%.

Доля ВРП Москвы в российской экономике — 15–17%, говорит Кузнецов, ее снижение «оказало существенный эффект на национальный показатель». С другой стороны, нужно учитывать, что многие всероссийские экономические процессы замыкаются именно на столице — в ней находятся центральные офисы многих компаний, работающих по всей стране, рассуждает ведущий научный сотрудник института «Центр развития» Высшей школы экономики Андрей Чернявский. «Влияние взаимное: многое, что происходит в России в целом, формирует московские показатели. Поэтому говорить, что Москва сама по себе тянет Россию вниз, было бы не очень корректно», — резюмирует он.

Впрочем, официальные данные по ВРП «не в полной мере отражают реальное состояние городской экономики», утверждает правительство Москвы в своем прогнозе. Экономическая ситуация в столице «более благополучна», считают власти, и это видно из высокого уровня предпринимательской активности и роста энергопотребления.