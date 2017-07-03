Цифра должна быть суверенной

Президенту отправили доработанную программу развития

Российские антивирусные программы нужно будет устанавливать на все компьютеры, которые ввозят в Россию. Об этом говорится в подготовленной для Путина программе «Цифровая экономика», с которой ознакомился РБК

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

К 2024 году в России должны появиться как минимум десять высокотехнологичных и конкурентоспособных на глобальном рынке предприятий в сфере высоких технологий (большие данные, нейротехнологии, квантовые технологии, промышленный интернет, робототехника, виртуальная и дополненная реальности, системы распределенного реестра и др.), десять «отраслевых/индустриальных цифровых платформ для основных отраслей экономики» (в том числе для цифрового здравоохранения, цифрового образования и «умного» города). К этому моменту в стране также должны успешно работать 500 малых и средних предприятий «в сфере создания цифровых технологий», а вузы будут выпускать по 120 тыс. специалистов в сфере IT в год. Кроме того, должны быть реализованы не менее 30 исследовательских проектов в области цифровой экономики с объемом бюджета не менее 100 млн руб.

Такие плановые показатели содержатся в обновленном проекте программы «Цифровая экономика» (копия есть у РБК). Программа уже несколько месяцев разрабатывается профильными министерствами по поручению президента России Владимира Путина. Суть проекта — создание «правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики» в России и интеграции ее с цифровыми экономиками членов Евразийского экономического союза. Основной исполнитель поручения по подготовке программы — Минкомсвязь. Первый вариант проекта программы министерство отправило в правительство в середине мая, с тех пор он обсуждался на различных площадках, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня. По его итогам Владимир Путин поручил правительству до 1 июля доработать и представить проект программы на рассмотрение Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам, «предусмотрев источники, механизмы и объем ее финансирования».

По словам источника РБК, близкого к администрации президента и собеседника в одной из отраслевых организаций, правительство направило проект программы «Цифровая экономика» президенту в пятницу, 30 июня.

Вопросы финансирования в документе пока не прописывались. Как пояснил РБК председатель совета директоров Института развития информационного общества Юрий Хохлов, принимавший участие в разработке программы, финансирование будет обсуждаться 5 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. «На нем правительство намерено предложить создать фонд цифровой экономики с ежегодным бюджетом 100 млрд руб.», — рассказал Юрий Хохлов. Ранее о планах по созданию такого фонда также заявлял помощник президента Андрей Белоусов, по словам которого деньги пойдут на создание инфраструктуры: сетей связи, центров обработки данных, аппаратного обеспечения. «Однако значительная часть средств для реализации программы будет привлечена от бизнес-структур. Так, по данным экспертов рынка, инфраструктура разворачивания сетей 5G (пятого поколения мобильной связи. — РБК) обойдется примерно в 900 млрд руб., и эти средства будут вкладывать операторы «большой четверки», так как проект инвестиционно привлекательный», — приводит пример Юрий Хохлов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и представитель Минкомсвязи не ответили на запросы РБК.

Отечественные. Суверенные. Твои

Из подготовленной версии проекта следует, что к 2024 году 97% российских домохозяйств должны иметь широкополосный доступ в интернет со скоростью не менее 100 МБит/с (по итогам 2016 года средняя скорость составляла 12 МБит/с), во всех городах с населением более 1 млн человек должно появиться устойчивое покрытие 5G, при этом 95% всего российского сетевого трафика должно будет маршрутизироваться через отечественные сети. Доля России в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных к этому моменту должна составить 10% (сейчас — менее 1%).

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Большое внимание в программе уделено российскому софту и оборудованию. К концу срока реализации программы доля иностранного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, закупаемого госорганами, должна снизиться до 50%, а программного обеспечения — до 10%. Сейчас госорганы обязаны при закупках отдавать предпочтение отечественному софту, но в отношении оборудования такого требования нет. В проекте говорится, что производители отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования должны получить преференции при поставках госорганам уже к концу 2018 года. Частично использовать российское оборудование намерены и в создаваемой распределенной системе центров обработки данных, которая должна появиться к концу 2020 года и обеспечить обработку всех данных, формируемых гражданами и организациями на территории России. К 2024 году в каждом из федеральных округов страны должно появиться по одному опорному ЦОДу (центру обработки данных). Координацией системы и обеспечением ее безопасности займется ситуационный центр мониторинга и управления инфраструктуры хранения и обработки данных.

Кроме производителей оборудования бенефициарами программы могут стать и разработчики антивирусного софта. Ко второму кварталу 2019 года чиновники намерены законодательно обеспечить предустановку отечественных антивирусных программ на все персональные компьютеры, ввозимые и создаваемые на территории Евразийского экономического союза. Наиболее известные производители антивирусных решений в России — компании «Лаборатория Касперского» и Dr.Web. «Если вынести за скобки ESET, иностранных антивирусных вендоров на российском рынке почти не осталось. Их совокупная рыночная доля, по моей оценке, не превышает 5% и продолжает сокращаться. Импортозамещение и, как следствие, вывод иностранных вендоров из госсектора, а теперь еще и потенциальный передел рынка домашних пользователей еще более усугубят ситуацию. Насколько это правильно с точки зрения экономики и конкуренции — решать регуляторам», — говорит глава ESET в России и СНГ Денис Матеев.

В проекте программы также говорится, что организации, ведущие деятельность в приоритетных направлениях цифровой экономики, смогут рассчитывать на специальный правовой режим. «Он будет заключаться в создании так называемых правовых песочниц для отдельных предметных областей, рынков или территорий. Например, будет создана возможность тестирования на дорогах автомобилей с автопилотом. У нас в стране уже реализуется проект по созданию беспилотного автомобиля КамАЗом и Cognitive Technologies, однако из-за законодательных ограничений само тестирование разработки проводится в США», — говорит Юрий Хохлов. К 2020 году опытная эксплуатация беспилотного транспорта должна быть организована в пяти городах России (какие города смогут принять участие в потенциальном тестировании — в программе не указано).

«Красная кнопка» для Рунета

Претендовать на финансирование по программе смогут и те, кто будет заниматься созданием систем для повышения информационной безопасности. Согласно проекту программы в третьем квартале 2018 года должна быть введена в эксплуатацию «информационная система обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента интернета», а во втором квартале 2019 года — начаться опытная эксплуатация централизованной системы управления российскими сетями связи, обеспечивающей в том числе анализ и фильтрацию трафика. В первом квартале 2019 года также должна быть разработаны архитектура и прототип национальной системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми. Консультант общественной организации «ПИР-Центр» Олег Демидов указывает на риски таких мер. «Принцип централизации управления сетевыми инфраструктурами может как укреплять, так и подрывать их безопасность, и прежде всего устойчивость, способствуя формированию единых «точек отказа». Неумелая, топорная, «казенная» реализация единой системы управления маршрутизацией может привести к тому, что государство своими руками при помощи отрасли создаст ту самую «красную кнопку» для Рунета, которой никогда не было ранее», — рассуждает он.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Чиновники намерены внести в международные организации проекты нормативных актов, касающихся суверенного права государств определять информационную, технологическую и экономическую политику в национальных сегментах интернета. Также Россия планирует вынести проекты нормативно-правовых актов, которые «исключают анонимность, безответственность пользователей и безнаказанность правонарушителей в сети интернет».

Среди негативных сторон предыдущих версий проекта программы «Цифровая экономика» участники рынка называли отсутствие амбициозности, что все поставленные в ней цели будут исполнены и без усилий государства. «Несмотря на некоторые улучшения по разделам, например в части исследований и разработок, проект в целом стал хуже и при текущих планах в области информационной безопасности приведет не к развитию цифровой экономики, а к огромным и бессмысленным затратам на обеспечение этой безопасности, которые лягут прежде всего на бизнес. Этот тренд понятен, но не приведет к ожидаемому государством бурному развитию цифровизации», — говорит директор по стратегическим проектам Института исследования интернета Ирина Левова. Она отмечает, что основные затраты на реализацию государственной программы в очередной раз будут переложены на бизнес-структуры.