Общество⁠,
В центре Москвы загорелся столетний дом

В центре Москвы загорелся столетний дом
На Татарской улице в центре Москвы загорелись перекрытия и перегородки на пятом этаже жилого дома, сообщение о пожаре поступило в 9:06 мск, рассказали в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из подъезда самостоятельно эвакуировались два человека. По прибытии пожарные провели разведку и приступили к тушению. Были сформированы звенья ГДЗС для проверки помещений на наличие людей. На данный момент работы по тушению пожара продолжаются», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Пожар произошел в бизнес-центре во Владивостоке
Общество

В столичном управлении МЧС уточнили, что пожар произошел по адресу: Татарская улица, дом 5, строение 1. Это пятиэтажное здание было построено в 1926 году. Ранг пожара повысили до второго, сообщили ТАСС в оперативных службах. Агентство «Москва» пишет, что после эвакуации жильцов дома организован пункт временного размещения.

Из-за пожара перекрыто движение на Татарской улице от дома 3/1 до дома 7/1, сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

Полина Мартынова
пожар Москва жилой дом
