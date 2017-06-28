Импичмент по бразильской системе

Президента Мишела Темера обвинили в «пассивной коррупции»

В Бразилии начата процедура уголовного преследования президента страны Мишела Темера. Политический кризис парализует программу реформ в экономике, но элиты намерены повременить с импичментом до выборов 2018 года

Мишел Темер (Фото: Ueslei Marcelino / Reuters)

​В понедельник, 26 июня, Генеральная прокуратура Бразилии направила в Федеральный верховный суд страны запрос о начале уголовного преследования президента Мишела Темера. Это первый случай в истории Бразилии, когда это делается в отношении действующего главы государства.

Генеральный прокурор Бразилии Родриго Жано обвинил Темера в «пассивной коррупции». ​Темер, вице-президент Бразилии с 2011 года, занял пост президента в августе прошлого года после импичмента президента Дилмы Руссефф, которую также обвиняли в коррупции.

Генпрокурор в своем запросе потребовал отставки Темера, который, по его словам, «своими действиями грубо нарушил свои обязанности перед государством и обществом».

Согласно Уголовному кодексу Бразилии, «пассивная коррупция» означает получение или просто требование денег для себя или по поручительству третьего лица в обмен на предоставление несправедливого преимущества или обещание такового. В зависимости от обстоятельств наказание составляет от двух до 12 лет лишения свободы.

Помимо расследования дела о «пассивной коррупции» в отношении Темера идут расследования еще по двум статьям — «Препятствие осуществлению правосудия» и «Участие в организованной преступной группе». Однако обвинения по ним пока не сформулированы.

Видео на президента

Проблемы у нового бразильского президента начались в мае 2017 года, когда в распоряжении правоохранительных органов оказалась видеозапись, на которой советник и однопартиец Темера по Партии бразильского демократического движения Родриго Лурес выносит из ресторана в Сан-Паулу чемодан с 500 тыс. реалов (около $150 тыс.) По версии следствия, Лурес был связным между президентом и братьями Батиста — владельцами концерна JBS, крупнейшей мясоперерабатывающей компании в мире.

По утверждению прокуратуры, эти деньги представляли собой взятку и это лишь часть коррупционной схемы, в рамках которой президент, используя служебное положение, решал в пользу JBS налоговые вопросы, помогал добиться сниженных цен на энергию для их заводов. Всего за девять месяцев президентства Темер, по подсчетам генпрокурора Жано, получил взяток на сумму около $12 млн. Президент свою причастность к коррупционным схемам отвергает.

Затем появилась еще одна запись, на которой Темер приказывал одному из братьев Батиста заплатить «за молчание» бывшему спикеру палаты депутатов Эдуардо Кунье. Именно Кунья год назад выступил одним из инициаторов подготовки импичмента Дилмы Руссефф.

Чужой среди своих

Согласно законодательству Бразилии, президент страны имеет иммунитет от уголовного преследования, снять который может только парламент. Первоначальный запрос генерального прокурора после рассмотрения в Верховном суде и вынесения положительного решения направляется в палату депутатов. Там он сначала обсуждается в конституционно-юридическом комитете, а затем выносится на общее голосование. Если две трети депутатов (342 из 513) поддержат процедуру импичмента, коллегия Верховного суда должна будет решить, начинать ли полноценный судебный процесс.

Если депутаты поддержат проведение импичмента, Темер будет временно отстранен от своих обязанностей. В этом случае временно исполняющим обязанности президента Бразилии станет спикер палаты депутатов Родриго Майя, представитель праволиберальной партии «Демократы». Если же депутаты отклонят запрос, уголовный процесс против президента будет приостановлен до истечения президентских полномочий Темера в октябре 2018 года.

Парламент Бразилии (Фото: Adriano Machado / Reuters)

На данный момент из 26 фракций в палате депутатов крупнейшую представляют сторонники Темера из Партии бразильского демократического движения (PMDB) — у них 65 из 513 мест, а вместе с союзниками у Темера в парламенте большинство — 352 депутата.

Несмотря на пестрый состав коалиции, источник агентства Reuters в правящем блоке пояснил, что против обвинений готовы голосовать от 250 до 300 депутатов — этого достаточно, чтобы заморозить процесс импичмента. Однако журнал Time подчеркивает: разделение коррупционного дела на три отдельных может быть продуманной стратегией прокуратуры. Дело в том, что каждое обвинение — в мздоимстве, препятствии правосудию и вовлечении в преступную группу — пройдет отдельное обсуждение в парламенте. На каком-то из трех этапов депутаты могут «сдать» президента.

Всеобщие выборы — президентские, парламентские и региональные — должны пройти в Бразилии в октябре следующего года. По данным опроса Datafolha (опубликован 26 июня), поддержка политики Темера за последний год упала с 14 до 7%, а недоверие к нему заметно выросло — с 31 до 69%. 83% бразильцев уверены, что Темер напрямую связан с коррупционными скандалами последних лет.

Многие депутаты сами замешаны в коррупционных скандалах, и если они сочтут, что их шансы переизбраться вырастут после отмежевания от Темера, они не поддержат его в ходе рассмотрения, предполагает специалист по истории стран Латинской Америки Татьяна Ворожейкина. «Кроме того, удар по правящему классу после этих скандалов оказался колоссальный, и со стороны судебной системы также есть намерение разобраться до конца», — сказала она РБК.

В случае импичмента Темера не исключено проведение досрочных выборов. При таком развитии событий основные партии и весь истеблишмент подойдут к выборам крайне ослабленными, говорит Ворожейкина, поэтому можно ожидать компромиссов между разными силами в попытке дотянуть до проведения выборов в срок.

Монетарный темеризм

При этом в разговоре с Reuters бразильские депутаты из правящей коалиции, пожелавшие сохранить анонимность, пригрозили приостановить работу над анонсированной Темером реформой трудового рынка, если дело против президента дойдет до голосования в парламенте.

У Темера по-прежнему есть политический капитал в парламенте для противостояния уголовному преследованию, подчеркивают в аналитической записке эксперты Eurasia Group. «Однако чем дольше затягивается этот кризис, тем сильнее будут помехи на пути принятия пенсионной реформы», — уверены в Eurasia Group.

Социально-экономические реформы являются основой повестки правительства Темера и сейчас как раз проходят через согласование в парламенте. После 13 лет правления левых дефицит бюджета превысил 9% ВВП, а падение экономики составило 3% в 2016 году.

Программа Темера предполагает ряд мер по оживлению экономики: установление лимита бюджетных трат, повышение пенсионного возраста, модернизацию трудового права в пользу работодателя с целью дать стимул найму новых сотрудников, реформу образования и налоговой системы. «Теперь главный вопрос для экономистов и инвесторов — переживет ли план реформ правительство Темера, если оно уйдет в отставку», — отмечает Financial Times.

Экономические реформы Темера крайне непопулярны в бразильском обществе, отмечает политолог Ворожейкина, поэтому слабое правительство, тем более находящееся под такими обвинениями, просто не захочет и не сможет их продолжать.

На прошлой неделе Темер посетил Россию, а затем и Норвегию. В Москве бразильский лидер совместно с Владимиром Путиным договорился об укреплении политического, торгового и инвестиционного сотрудничества.

Европейское турне Темера должно было создать видимость легитимности текущих властей и продемонстрировать успехи политики Темера, пояснил РБК эксперт Валдайского клуба и профессор Института международных отношений в Рио-де-Жанейро Фабиану Мельничук. «Например, Темер собирается использовать возможное увеличение экспорта бразильского мяса в Россию как победу по обеспечению интересов агропромышленного комплекса в условиях скандала вокруг JBS», — отмечает он.

И все же, пишет журнал Time, турне не обошлось без эксцессов, показывающих «падение имиджа Бразилии после череды коррупционных скандалов». Например, в аэропорту Осло Темера не встретил ни один из высших чинов правительства Норвегии. В таких условиях Темер вынужден маневрировать между различными силами, хотя ранее занимал прозападный курс. После своего прихода к власти он назначил министром иностранных дел представителя союзной социал-демократической партии, которая ранее критиковала позицию социалистов по сближению внутри БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) ценой отношений с США, отмечает Мельничук.