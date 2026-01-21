ФСБ обезвредила двух иностранцев, планировавших теракт в Уфе

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

ФСБ предотвратила теракт в Уфе, который готовили двое граждан из стран Центральной Азии. Одного из них ликвидировали, а второго задержали. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Злоумышленники собирали сведения об отделе полиции в Уфе, где собирались устроить теракт. Они провели разведку местности, купили огнестрельное оружие и компоненты для изготовления взрывчатки. Их, а также символику террористической структуры, в которой они состояли, изъяли.

Во время задержания один из участников преступной организации оказал вооруженное сопротивление, в результате чего его «нейтрализовали ответным огнем». Среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей никто не пострадал.

Следственный отдел УФСБ по Башкортостану возбудил уголовное дело о покушении на совершение теракта, а также об участии в деятельности террористической организации.

20 января сотрудники ФСБ ликвидировали россиянина, который готовил теракт против военного в Ставрополе. Он имел при себе пистолет Макарова, гранату и рюкзак со взрывчаткой. Ранее подозреваемый занимался продажей наркотиков на территории Ставрополья. Следствие выяснило, что мужчина действовал по указанию украинских спецслужб.