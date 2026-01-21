В Госдуме обсуждают возможность самозапрета на платежи в компьютерных играх

В Госдуме обсуждают возможность ставить самозапрет на платежи в играх

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Государственная дума обсуждает возможность самозапретов на платежи в компьютерных играх, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Обсуждается тема предоставления гражданам возможности устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх», — написал Володин.

По его мнению, введение добровольного самозапрета позволит защитить людей от противоправных действий и убережет подростков от излишних трат в онлайн-играх, которые могут быть совершены под воздействием мошенников.

Он добавил, что эксперты оценивают ущерб от киберпреступлений против детей в 850 млн руб.

Володин отметил, что, по информации МВД, за 10 месяцев 2025 года зафиксировано порядка 1000 преступлений против собственности, совершенных в игровых онлайн-сообществах.

«Более половины краж совершается через игровые платформы», — добавил председатель Госдумы.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. У лиц, которые оформят самозапрет, нельзя будет принимать ставки в букмекерских конторах, тотализаторах и казино.

Оформить ограничение можно через портал «Госуслуги» или МФЦ. Для этого нужно подать заявление в ПАО «Единый регулятор азартных игр». Отменить самозапрет можно будет не ранее чем через год. Закон должен вступить в законную силу 1 сентября 2026 года.

В России с 1 марта 2025 года вступил в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов. Для запрета следует подать заявку через «Госуслуги» или в МФЦ, указать персональные данные, а также выбрать параметры запрета: полный отказ от потребительских займов или ограничение только на дистанционные способы оформления.

Самозапрет на кредиты был включен в пакет законопроектов, направленных на защиту граждан от мошеннических схем с использованием информационных технологий.