В Орловской области БПЛА повредили несколько домов
Девять беспилотников уничтожили над Орловской областью в ночь на 21 января. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
Клычков напомнил, что в ходе ночных атак несколько домовладений и автомобилей в Орле и других муниципалитетах получили повреждения, никто не пострадал. «На местах происшествий продолжается работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов», — добавил губернатор.
Кроме того, «незначительный ущерб» был причинен инфраструктуре ТЭК региона. По словам Клычкова, в течение ночи коммунальные службы Орла полностью восстановили подачу воды и электричества в дома.
«В настоящее время все коммунальные услуги предоставляются без сбоев», — подчеркнул он.
Всего в ночь на 21 января над Россией сбили 75 беспилотников. Больше всего дронов уничтожили над Краснодарским краем — 45. В ходе ночной атаки в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадали 11 человек, включая двоих детей. Атака затронула многоквартирный дом, в нем и на прилегающей к нему территории вспыхнул пожар. В результате сгорели 15 автомобилей, еще 25 повреждены.
Следственный комитет заявил, что будет расследовать ночные удары беспилотниками по Адыгее, Белгородской и Брянской областям.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика