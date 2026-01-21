 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
В Орловской области БПЛА повредили несколько домов

Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Девять беспилотников уничтожили над Орловской областью в ночь на 21 января. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

Клычков напомнил, что в ходе ночных атак несколько домовладений и автомобилей в Орле и других муниципалитетах получили повреждения, никто не пострадал. «На местах происшествий продолжается работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов», — добавил губернатор.

Кроме того, «незначительный ущерб» был причинен инфраструктуре ТЭК региона. По словам Клычкова, в течение ночи коммунальные службы Орла полностью восстановили подачу воды и электричества в дома.

«В настоящее время все коммунальные услуги предоставляются без сбоев», — подчеркнул он.

Орловский губернатор сообщил о незначительном ущербе ТЭК из-за атак
Политика
Андрей Клычков

Всего в ночь на 21 января над Россией сбили 75 беспилотников. Больше всего дронов уничтожили над Краснодарским краем — 45. В ходе ночной атаки в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадали 11 человек, включая двоих детей. Атака затронула многоквартирный дом, в нем и на прилегающей к нему территории вспыхнул пожар. В результате сгорели 15 автомобилей, еще 25 повреждены.

Следственный комитет заявил, что будет расследовать ночные удары беспилотниками по Адыгее, Белгородской и Брянской областям.

