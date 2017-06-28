Прокуратура проверит фундамент «Сухого порта»

Жители Домодедово пожаловались на проект миллиардера Василия Анисимова

Прокуратура начала проверку перевода 60 га сельхозугодий в земли под строительство контейнерного терминала в Подмосковье. Местные жители обвиняют власти в сокрытии протоколов публичных слушаний и готовят судебный иск

Василий Анисимов (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Прокуратура Московской области начала проверку выделения земель в Подмосковье под строительство крупного логистического центра «Сухой порт» группы компаний Coalco Василия Анисимова (№60 в рейтинге Forbes, состояние $1,4 млрд). Об этом говорится в письме надзорного ведомства от 19 мая 2017 года. Копия документа есть в распоряжении редакции.

Прокуратура ответила на обращение местных жителей, которые в апреле подали жалобу (есть у РБК) и указали, что власти Домодедовского округа и ООО «Центральный сухой порт» «мошенническим образом» завладели участками и незаконно, «путем обмана и подлога», переводят их из сельскохозяйственных земель в земли для промышленного использования, размещения складов и железнодорожных объектов. О результатах проверки прокуратура пока не сообщала, рассказала РБК инициатор обращения Елизавета Курочкина. По ее словам, жители готовят судебный иск об отмене перевода земель в другую категорию. Они отправили электронное обращение губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, жалобы в областное министерство экологии и Главное управление по архитектуре, а также попросили власти выделить им площадку для митинга протеста.

Транспортно-разгрузочный комплекс «Центральный сухой порт» мощностью 400 тыс. TEU (twenty-foot equivalent unit; 1 TEU равен одному контейнеру) компания Coalco намерена построить вместе с KTZExpress (входит в «Железные дороги Казахстана»). Инвестиции оцениваются в $169 млн, писал «Коммерсантъ». Первую очередь планируется запустить в 2019 году. В рамках проекта будет создан транспортный центр площадью 60 га на трассе М4 «Дон» для обработки контейнерных грузов. Руководитель проекта Николай Милькис говорил RNS, что «60 га — это терминал, еще 344 га — это земли, где можно построить объекты промышленной, офисной и торговой недвижимости».

22 марта в Домодедово прошли публичные слушания. Жители единогласно выступили против изменения статуса сельскохозяйственных угодий, однако протокол на руки до сих пор не получили, утверждает Курочкина. 30 мая администрация Домодедово выпустила постановление об изменении вида разрешенного использования 43 га для размещения склада. Еще почти 16 га выделили под размещение железнодорожных объектов. Власти ссылаются на «заключение о результатах публичных слушаний от 7 апреля». В конце июня прошли публичные слушания по внесению изменений в градостроительный план Домодедовского округа. Жители снова высказались против, но не получили протокола, утверждает Курочкина.

Вид разрешенного использования земельного участка был изменен в соответствии с генпланом Домодедово, сообщила РБК пресс-секретарь главы городского округа Наталья Сафоник. Мнение жителей учли еще при утверждении генплана в 2006 году. «Некоторые против, другие не возражают. В администрации округа находятся письма в поддержку проекта в количестве 2700 штук», — добавила Сафоник.

В соответствии с генеральным планом городского округа Домодедово данный земельный участок относится к землям населенных пунктов с функциональным использованием под промышленные объекты, заявил РБК представитель Coalcо. На публичных слушаниях часть жителей высказались против проекта сухого порта, но в администрации есть письма с поддержкой. «Центральный сухой порт» «будет строиться с соблюдением всех международных экологических стандартов, поскольку это является одним из условий вхождения в проект зарубежных инвесторов», подчеркивают в компании. Новый комплекс создаст более 700 рабочих мест и положительно повлияет на транспортную ситуацию в регионе, поскольку грузы будут поступать по железной дороге, а не автомобильным транспортом. «Только в южном Подмосковье около 4,5 млн кв. м складов не имеют железнодорожных веток, и грузы в них доставляются автотранспортом. «Центральный сухой порт» способен принять на себя часть грузопотока именно по железной дороге и разгрузить федеральные и местные дороги от большегрузных автомобилей», — пояснил представитель Coalco.

Публичные слушания носят рекомендательный характер для органов власти, поэтому у жителей вряд получится оспорить перевод земель именно на основании полученных протоколов, говорит юрист Андрей Петров. Если нарушения были, то в самой процедуре изменения статуса земель, поскольку «пашни практически невозможно перевести в другую категорию». Земли сельхозназначения — особо охраняемые, изменение их статуса возможно только в исключительных случаях. Необходимо проверить, соблюдены ли требования Земельного кодекса, что участки на расстоянии не более 30 км от границ сельских населенных пунктов могут использоваться только для сельского хозяйства, говорит адвокат бюро «Деловой фарватер» Сергей Литвиненко.