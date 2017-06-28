Перекупщик в главной роли

Как устроен серый билетный рынок в Москве

Появившаяся еще в советские времена билетная мафия по-прежнему в деле: как выяснил РБК, она контролирует продажу до 20% билетов в самые популярные театры Москвы, а ее оборот исчисляется сотнями миллионов рублей

Малая сцена МХТ им. Чехова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

23 июня Министерство культуры сообщило, что приступило к разработке законопроекта об ужесточении правил продажи билетов на театральные и культурно-массовые мероприятия. В Минкультуры не скрывают, что основная задача нового закона — борьба с билетными спекулянтами.

Этой инициативе предшествовал громкий скандал вокруг продажи билетов в МХТ, один из самых популярных театров Москвы: практически все билеты, поступившие в продажу в кассы, в считаные минуты оказались у перекупщиков.

«Буйволы» у МХТ

То, что происходило утром 6 мая у касс МХТ, стало достоянием общественности благодаря посту пользователя под ником Tnargime Rǝnni в Facebook. По его словам, подкрепленным видео, в день продажи билетов на июнь, на который планировались три премьерных показа спектакля Ренаты Литвиновой «Северный ветер», перед кассами МХТ выстроилась огромная очередь.

Однако за час до открытия касс охрана театра оттеснила от входа стоявших в голове очереди и пропустила вперед группу людей, которые скорее походили на завсегдатаев спортивных арен. Они зашли первыми и скупили практически все билеты на премьеры, хотя в одни руки по правилам продавалось по два билета.

В тот же день билеты на три спектакля «Северный ветер» появились на сайтах перекупщиков по цене от 9 тыс. до 27 тыс. руб. (номинал — 2,5–5 тыс. руб.). В соцсетях выражали уверенность, что подобная ситуация невозможна без содействия руководства театра.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Художественный руководитель МХТ Олег Табаков связал инцидент в очереди со «стабильным интересом зрителей» к театру.

Народный артист России Юрий Стоянов заявил РБК, что обвинять театр нельзя. «Какие претензии к театру, где три бабушки-билетерши? Это они, что ли, должны выйти на улицу на борьбу с этими мужиками, с этими буйволами, которые крышуют покупку билетов? То есть с человеческой точки зрения [то, что произошло] — полнейшее свинство, а с точки зрения закона абсолютно легитимно», — считает популярный актер.

С ним согласен первый заместитель директора «Ленкома» Сергей Вольтер: «Насколько я знаю, в дни предварительной продажи билетов Олег Павлович Табаков специально приезжает пораньше в театр, потому что ему нравится смотреть на очередь. Поэтому, не исключаю, это была какая-то провокация».

Однако есть и менее приятная для всего театрального мира точка зрения на этот околобилетный скандал. По мнению одного из перекупщиков, с которым поговорил РБК, конфликт у касс МХТ — результат прямой конкуренции дельцов, работающих на сером билетном рынке.

Кто продает билеты

Объем московского первичного рынка билетов составляет порядка 8,5–9 млрд руб. в год — это официальный доход всех столичных театров от продажи билетов. Приобрести их можно несколькими способами. Во-первых, по старинке, непосредственно в кассе. Другим легальным каналом продажи билетов выступают официальные билетные онлайн-агентства, имеющие договоры с театрами. Покупка у них в подавляющем большинстве случаев обойдется чуть дороже за счет комиссии, которую они берут за свои услуги.

Фото: Митя Алешковский / ТАСС

Онлайн-продажи через официальные билетные агентства приносят театрам порядка 1,5 млрд руб. Крупнейшим «белым» продавцом билетов (около 50% объема от всех онлайн-продаж) является компания Ticketland — правопреемница ООО «Московская дирекция театрально-концертных и зрелищных касс» (МДТЗК), которая более 90 лет развивала в столице сеть билетных киосков. В число лидеров белого билетного рынка входят также агентства «Пономиналу.ру», «Кассир.ру», «Партер.ру» и другие.

За свои услуги Ticketland получает 10–12% от суммы проданных билетов и берет еще 10% сервисного сбора с покупателей. Гендиректор компании Виталий Виноградов утверждает, что сервисный сбор взимается только с билетов на наиболее востребованные спектакли. ​Гендиректор «Партер.ру» Елена Глуховская рассказала РБК, что агентства при торговле билетами взаимодействуют с театрами в интернете через «единое поле»: «Как только где-то покупается билет, это становится известно и самому театру, и его агентам, то есть вероятность продать один и тот же билет сводится к нулю». Она отметила, что театр может и отказать агенту в продаже билетов на тот или иной спектакль. Как правило, это происходит в случаях с топовыми постановками, когда театр осуществляет реализацию билетов собственными ресурсами.

Наконец, когда в кассах и у агентств билетов нет, их почти всегда можно найти на сайтах «серых» перекупщиков. Там они стóят в несколько раз дороже номинала, но зато нет проблем с посещением самых востребованных постановок в самых популярных театрах — Большом, МХТ, имени Вахтангова и других. Объем этого сектора торговли театральными билетам не ниже «белого», а может, и превосходит его.

Миллиард для спекулянтов

Перекупщики билетов, продающие их затем за несколько номиналов, называют свой бизнес «вторичным билетным рынком». Как рассказал РБК основатель технологической билетной платформы Tickets Cloud Егор Егерев, вторичный билетный рынок существует во всем мире, однако в Европе и Америке он прозрачен и легален. «Тогда как в России стоит говорить не просто о сером, а о черном рынке перекупщиков. Однако сейчас некоторые компании уже работают над созданием более прозрачного вторичного рынка», — говорит Егерев.

На Западе вторичный рынок билетов на мероприятия составляет 20–25% от первичного, оценивает создатель сервиса Eticket4 Даниил Кручинин. Таким образом, если оценивать первичный московский билетный рынок в 8,5–9 млрд руб., то объем вторичного может достигать 2 млрд руб. в год.

Как рассказал РБК представитель агентства по продаже билетов «Пономиналу.ру», за рубежом практически весь вторичный рынок приходится на билеты, от которых их покупатели отказываются по тем или иным причинам; профессиональных перекупщиков на нем нет. «В жизни возникают ситуации, когда билеты куплены заранее, но потом выясняется, что пойти нет возможности. Однако в московских театрах билеты, как правило, обмену и возврату не подлежат, и люди рады продать их даже ниже покупной цены. Такие билеты, думаю, составляют чуть меньше половины общего объема вторичного рынка в столице. С учетом этого рынок именно спекулятивных операций в Москве составляет порядка 1–1,2 млрд руб. в год», — считает собеседник РБК.

При этом с развитием технологий билетные спекулянты практически перестали работать непосредственно у входа в театр перед спектаклями, предлагая «лишний билетик», — более 90% билетов они реализуют онлайн.

Насколько законен бизнес театральных перекупщиков Партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Александров считает, что ни уголовного, ни административного законодательства спекулянты билетами не нарушают. «Купил дешевле, а продал дороже — это нормальный экономический процесс, а наказание за спекуляцию в российском законодательстве не предусмотрено», — отметил адвокат в беседе с РБК. По его словам, деятельность по продаже билетов на культурно-зрелищные мероприятия, в том числе в театры, лицензии не требует. «Налоги, конечно, надо платить, но это относится к любым видам доходов, и этим уже должны заниматься налоговые органы», — отметил Александров. Представитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве также считает туманными перспективы привлечения спекулянтов к ответственности. «Надо найти пострадавшего, он должен написать заявление, что его, например, обманули. Но все это достаточно шатко», — сказал он РБК. Руководитель Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин считает, что потребительское законодательство в таких случаях неприменимо. По его мнению, массовая скупка билетов невозможна без участия администраций культурных учреждений и поэтому борьба с этим явлением должна идти через работу с коммерческими службами театров.

Взятки театрам

Виталий Виноградов считает, что у спекулянтов два основных канала получения билетов. Относительно легальный — покупка билетов в кассах театра в самые первые минуты после старта официальных продаж и теневой — у многих спекулянтов есть свои люди в театрах, которые продают им билеты еще до поступления в официальную продажу.

РБК поговорил с несколькими дельцами, зарабатывающими на перепродаже театральных билетов и не пожелавшими раскрыть свои полные имена. Василий — один из самых известных в столице спекулянтов театральными билетами со стажем три десятка лет. Среди друзей его страницы в социальной сети немало представителей театрального мира Москвы. Однако он утверждает, что связи в театрах ему не нужны, потому что билеты для перепродажи можно купить в кассе или на сайте театра. «На многие топовые спектакли ограничивают продажу билетов в одни руки — не более двух-четырех билетов. Поэтому мы нанимаем людей, которые занимают очередь перед открытием касс и покупают билеты», — рассказал он.

Василию принадлежит несколько сайтов, где всегда можно найти билеты на аншлаговые постановки. По его словам, кроме Большого в сфере интересов постоянных перекупщиков — Театр им. Вахтангова, МХТ им. Чехова, Мариинский, Театр наций, «Ленком».

Очередь у кассы МХТ им. Чехова. Март 2015 года (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Галина называет свою компанию «мощной интернет-структурой», которой администрации театров передают огромную часть билетов.

«До 40% билетов театры не отдают в свободную продажу, это бронь для гостей, спонсоров, сотрудников. Причем это хорошие места. Нам продают до половины этой брони и по номинальной цене. На перепродаже этих билетов мы зарабатываем миллионы и никаких налогов не платим», — признается Галина.

Представитель еще одного «серого» билетного сайта, Антон, как и Василий, работает через кассы. «Мы стараемся в кассах театров выкупать лучшие места. Есть клиенты, кто хочет сидеть именно там, и им все равно, сколько это стоит», — говорит он. Лучшие — это центр партера, бенуар, центральные места первых рядов бельэтажа и балконов. «Каналы продаж у нас, как у всех интернет-магазинов, — пояснил Антон. — Отличие билета от остального товара — дефицит и срок исполнения. Можно сказать, мы покупаем опцион на право посещения мероприятия со сроком исполнения, указанным на билете, и пытаемся его продать».

Экономика перекупки

Как рассказывает Галина, на зарплату сотрудникам ее компании уходит не более 200 тыс. руб. в месяц; можно вполне обойтись парой специалистов, отвечающих на телефонные звонки, и одним ответственным за работу сайта. Число курьеров, доставляющих билеты конечным покупателям, зависит от сезона и спроса. Обычно в штате до трех курьеров. Их заработок напрямую зависит от количества выполненных заказов, но в среднем составляет 20 тыс. руб. Самая значительная статья расходов — это продвижение своих услуг в интернете. «На рекламу в «Яндекс.Директ» уходит по 300 тыс. руб. в месяц. Но иначе клиент к нам не придет», — сетует Галина.

Сумма взяток для работников театров, по словам Галины, зависит от стоимости билетов — как правило, 10% от номинальной цены. Но эти деньги идут не в карман кассиров или администраторов, а на нужды театра. «Театры — это бюджетные учреждения, и провести официально расходы, например на банкет, не всегда бывает просто. Поэтому неучтенная наличка их очень выручает», — рассказала она.

Расходы Василия отличаются тем, что ему приходится нанимать людей «в очередь». Число «наемников» зависит от конкретного спектакля, вместимости зала, сезона, от собственной интуиции — это от 15 до 50 человек, рассказывает он. Как правило, это студенты и пенсионеры, каждый получает 200–500 руб. «Бывает, что и сам стою, мне даже нравится этот процесс», — признался Василий.

По его словам, средняя наценка на билеты, которые продаются через его интернет-сайты, составляет 100% к номиналу. «Нашу наценку на билеты мы называем услугой по бронированию и доставке билета и выдаем клиентам отдельный чек. И с этой суммы платим налоги», — подчеркивает Василий. Оборот его бизнеса в среднем составляет 2,5 млн руб. в месяц, прибыль — около 1,5 млн.

Антон говорит, что накрутка к номинальной стоимости билета на его сайте может доходить до двух, трех раз и более; месячный оборот сайта превышает 2 млн руб., прибыль — 1,3 млн.

Кризис для спекулянтов

Василий почти с удовольствием вспоминает 80–90-е годы: тогда, говорит он, билетная мафия действительно существовала. Доходы были невообразимыми, чужих в эту сферу не пускали, ее крышевал преступный мир, при конфликтах дело доходило до стрельбы. Но с тех пор все сильно изменилось, говорит он. «Сейчас многие живут представлениями 25-летней давности, когда все спекулянты платили дань ОПГ. Но это миф, билетной мафии больше нет. Каждая фирма, каждый брокер работают автономно и ни с кем в сговоре не состоят», — уверяет Василий. По его оценке, в Москве сейчас работают 100–120 перекупщиков.

«Раньше только у Большого театра работали как минимум 50 человек. Плюс были люди, продававшие билеты в Государственный Кремлевский дворец, в «Ленком», в киноконцертный зал «Россия», на спортивные мероприятия. Было четкое деление по площадкам: перекупщики, работавшие у Большого, не занимались другими театрами, и наоборот, — рассказывает собеседник РБК. — Сейчас такого деления уже нет, спекулянты работают по всем площадкам сразу».

По словам Василия, в первой половине этого десятилетия в его бизнесе был подъем — стабильный рост продаж на 50–60% в год. Рост интереса к театру способствовал и росту конкуренции среди перекупщиков, количество сайтов с дорогими дефицитными билетами росло. Однако последние год-два, по его словам, начался обратный процесс.

«Рост цен на билеты и скудный репертуар многих топовых театров привели к падению интереса зрителей. Соответственно, у спекулянтов спрос на билеты стал значительно скромнее», — рассказал Василий.

«Невозможность припарковаться и бешеные пробки отбивают у людей всякую охоту спонтанно посетить театр», — добавляет Антон.

Тем не менее Василию и сейчас есть чем похвалиться. Только на одном июньском показе спектакля «Чужая жена и муж под кроватью» в Театре им. Вахтангова его заработок составил 150 тыс. руб. «Я взял 80 билетов на этот спектакль по 1–1,6 тыс. руб. и продал через интернет за 3–3,5 тыс., — рассказывает он. — Конечно, всегда есть риск, что не удастся скинуть все купленные билеты, но внакладе все равно не останешься. Заработка меньше чем 50 тыс. руб. за одно представление у нас не бывает».

По словам Василия, на спектакли в Большом спекулянты скупают 15% всех билетов, в «Ленкоме» и МХТ им. Чехова — 20%, в Театре наций и Театре им. Вахтангова — по 10–15%.

Скандал вокруг МХТ им. Чехова, по его словам, уже привел к потере доходов. Василий считает, что в тот день у касс одна группа спекулянтов просто подвинула другую. «Пришли люди, которые специализируются на перепродаже билетов на спортивные мероприятия, так называемые спортсмены, и просто оттеснили из очереди конкурентов», — рассказал Василий РБК.

«Золотой» «Щелкунчик»

Профессионалы театрального мира согласны с тем, что доходы перекупщиков по-прежнему значительны и через их руки проходит немало билетов. По оценке директора Большого театра Владимира Урина, на новогодних показах знаменитого «Щелкунчика» перекупщики заработали около €1 млн. При номинальной цене билетов 13–15 тыс. руб. у спекулянтов они стоили по 80 тыс.

Фото: Стас Владимиров / «Коммерсантъ»

«Почти все билеты мы продаем через наш интернет-сайт, — рассказал РБК Сергей Вольтер. — И хотя там тоже есть определенные ограничения по количеству продаваемых билетов, со спекулянтами бороться у нас нет возможности. На наши топовые спектакли на сайтах перекупщиков торгуется даже не 15–20, а до 40% билетов».

Билеты на спектакли «Ленкома», «Мастерской Петра Фоменко», Театра им. Вахтангова на сайтах спекулянтов стоят от 5 тыс. до 15 тыс. руб. при номинале от 300 до 8 тыс. руб.

Директор Театра наций Мария Ревякина, рассказывая о наценках перекупщиков, привела в пример спектакль «Заводной апельсин»: билет на него в кассе театра стоит 1,5 тыс. руб., а у спекулянтов — 7 тыс. В декабре 2016 года на постановку по пьесе Антона Чехова «Ивáнов» при номинальной цене билетов 8 тыс. руб. их стоимость на сайтах у спекулянтов достигала 32 тыс. По оценке администрации театра, каждый спектакль приносил спекулянтам по 1,5–2 млн руб.

Биржа для своих

Чтобы действовать максимально эффективно, перекупщики создали Ассоциацию участников билетного рынка (АУБР). Сейчас в нее входят 74 члена, которые обязаны придерживаться главных двух правил: торговать только подлинными билетами и быть участниками специальной внутренней интернет-биржи билетов market.zriteli.ru. Члены ассоциации размещают там информацию об имеющихся билетах и их цене. «Раньше, чтобы узнать о наличии нужных билетов, спекулянты обзванивали друг друга, а сейчас биржа — это цивилизованная форма обмена информацией, — рассказал РБК представитель АУБР, — в месяц через нее проходит около 2,5 тыс. билетов».

Правда, представитель ассоциации признает, что хотя все ее члены торгуют подлинными билетами, некоторые заклеивают на них стоимость и замазывают надпись «неудобное место».

​«Да, мы часто заклеиваем цены на билетах, особенно когда накрутка большая, — признал в разговоре с РБК Антон. — И только для того, чтобы клиентов не смущать, ведь им, по сути, все равно, бумажный у них билет или электронный и что на нем указано, главное — в театр попасть».

Можно ли победить спекуляцию

Антон рассказал, что недавно ему позвонили из правоохранительных органов с вопросом, где он берет билеты в Большой театр.

«Говорят, жалоба какая-то, мол, поступила на нас. Но это происки конкурентов», — считает Антон. Он уверен, что никаких законов не нарушает, поэтому привлечь его к какой-либо ответственности невозможно.

Между тем власти настроены заполнить этот пробел в правовом поле. Так, в Минкультуры готовится законопроект о запрете продажи билетов по цене выше номинала, рассказал РБК источник в министерстве. При этом заниматься их реализацией смогут только сами театры и агентства, заключившие с ними официальный договор. Всем остальным грозит штраф — от 3 тыс. руб. для физических лиц до 1 млн руб. для юридических.

Другие идеи — законодательно ограничить продажу билетов в одни руки (сейчас такие ограничения устанавливают сами театры), а также ввести именные билеты, данные на которых будут сверяться с паспортом при входе в театр.

Впрочем, не все эти предложения поддерживают в театральном сообществе. «Давайте представим, что придет человек с билетом на другое имя. Скажет, что ему этот билет подарили. И мы что, должны будем его выгонять, устраивать таким образом свалку на входе?» — говорит Мария Ревякина. Она считает, что более эффективный метод это повышение цен на билеты в кассах театров, ведь чем меньше цена, тем больше дельта спекулянтов.

«В советское время спекуляция наказывалась, причем сурово. Сегодня этим бизнесом занимаются те же люди, кто в советские годы торговал билетами под колоннами Большого театра. И предполагать, что нежное усиление ответственности их испугает, не приходится», — считает ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Виталий Виноградов предлагает кардинально поменять систему продаж билетов на спектакли, пользующиеся повышенным спросом, организовав «билетные аукционы». «Брокеры могли бы продавать на аукционах хорошие места, то есть те самые, что сейчас выкупают по номинальной цене спекулянты», — полагает он.

Делец от перекупки Василий считает, что в случае принятия закона те из перекупщиков, кто платит налоги, просто уйдут в тень и будут работать как физлица, чтобы минимизировать ответственность.

Театр без спекулянтов вокруг и не театр вовсе, уверен он. «На самом деле каждый директор театра мечтает о спекулянтах. Ведь это круто, престижно и демонстрирует востребованность!» — говорит Василий.