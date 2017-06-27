Чем Telegram не угодил властям

Семь вопросов о возможной блокировке популярного мессенджера

Роскомнадзор и ФСБ обвинили Telegram в нежелании исполнять российские законы и фактическом пособничестве террористам. РБК разобрался, когда мессенджер может быть заблокирован и кому достанется его аудитория

Фото: Jason Alden / Bloomberg

​Когда будет заблокирован Telegram?

Информацию о возможной блокировке мессенджера в мае 2017 года начали распространять авторы анонимных Telegram-каналов @CatalogTelegram, @digitalarticles и @tgmarketing. Такой вывод они сделали на основании того, что Роскомнадзор потребовал от разработчиков мессенджера предоставить данные для его внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). По закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» к ОРИ относятся сервисы электронной почты, мессенджеры, интернет-форумы и другие площадки, позволяющие обмениваться сообщениями в интернете. Они должны уведомлять Роскомнадзор о начале своей работы. ОРИ обязаны хранить на территории России в течение шести месяцев информацию о фактах приема, передачи и обработки звонков, сообщений, изображений и другой коммуникации пользователей. Эти данные они должны предоставлять по запросу уполномоченным органам, в частности Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Согласно так называемому закону Яровой, ОРИ обязаны предоставлять правоохранительным органам ключи шифрования после получения соответствующего запроса. При этом с 1 июля 2018 года срок хранения фактов коммуникаций увеличен до года (содержания коммуникаций — до шести месяцев). Нарушение любого из этих требований может привести к блокировке сервиса.

В пятницу, 23 июня, глава Роскомнадзора Александр Жаров опубликовал открытое письмо владельцу Telegram Павлу Дурову, в котором потребовал предоставить информацию для включения Telegram в реестр, пригрозив в противном случае заблокировать мессенджер на территории России. Жаров утверждает, что Роскомнадзор в последнее время практически каждый день направлял в Telegram запросы с требованием прислать сведения для включения в реестр, однако так и не получил ответа. По словам главы Роскомнадзора, время до блокировки мессенджера «исчисляется днями».

Два источника РБК в ФСБ утверждают, что мессенджер будет заблокирован уже на этой неделе.

Почему Telegram не нравится ФСБ?

В понедельник ФСБ заявила, что Telegram использовался террористами, которые готовили взрывы в метро Санкт-Петербурга. Павел Дуров выступил с заявлением, в котором выразил удивление тем, что это сообщение появилось спустя три месяца после теракта. По его мнению, спецслужбы могут «эксплуатировать подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением».

Фото: Олег Яковлев / РБК

Источник РБК в силовых структурах отмечает, что ФСБ действительно не устраивает тот факт, что end-to-end шифрование (в этом случае ключи шифрования хранятся на устройстве пользователя) не позволяет контролировать переписку пользователей в Telegram, а администрация мессенджера не готова сотрудничать со спецслужбами. В официальном заявлении ФСБ также сделан акцент на том, что «Telegram предоставляет террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации». В свою очередь, Дуров утверждает, что только с начала июня Telegram заблокировал более 5 тыс. публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма.

Кто выиграет от блокировки Telegram?

Блокировка Telegram в России может спровоцировать прирост аудитории у его иностранных конкурентов, таких как WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, а также российских аналогов данного сервиса. Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко ранее заявил, что для переписки пользуется «ВКонтакте» и ICQ, принадлежащими Mail.Ru Group. Этот холдинг также является владельцем «Агента Mail.ru», который, по данным Mediascope, замыкает пятерку самых популярных мессенджеров в России.

В конце мая Mail.Ru Group выпустил еще один мессенджер — TamTam. Источник РБК в силовых структурах утверждает, что блокировка Telegram будет отвечать бизнес-интересам холдинга Mail.Ru Group, ключевым бенефициаром которого является миллиардер Алишер Усманов. Между структурами Алишера Усманова и Павлом Дуровым был затяжной корпоративный конфликт, в результате которого 100% долей основанной Дуровым социальной сети «ВКонтакте» были консолидированы Mail.Ru Group, а Павел Дуров покинул страну. Представитель USM Holdings Алишера Усманова от комментариев отказался.

В пресс-службе Mail.Ru Group сообщили, что отмечают повышенный интерес к ее мессенджерам. «Так, например, за понедельник, 26 июня, регистрации в ICQ выросли в полтора раза. У нас достаточно технических мощностей, чтобы справиться с дополнительным притоком пользователей», — сообщили РБК в компании. Представитель Mail.Ru Group также подчеркнул, что продукты компании — технологические лидеры на рынке, они реализуют «самые продвинутые функции».

Каким будет ущерб от блокировки Telegram?

Аудитория мессенджера в России составляет порядка 2,4 млн пользователей, которым придется искать новый сервис для общения или пути обхода блокировки Telegram. Однако финансовый ущерб от блокировки мессенджера будет не слишком значительным. Владельцы Telegram на данный момент не используют какие-либо схемы монетизации сервиса. Весь объем российского рынка вокруг Telegram-каналов и чат-ботов оценивается в 6–7 млн руб. за последний год, говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. «На текущий момент у Telegram фактически нет серьезных рекламных или аналитических инструментов, а возможности чат-ботов пока достаточно ограничены, хотя в будущем обещают прием платежей. При этом в России не так уж популярны каналы в Telegram — практически не существует каналов с более чем 100 тыс. подписчиков», — говорит Казарян. Ситуация с рекламными постами и продвижением в Telegram напоминает русскоязычный Twitter образца 2011 года — «вроде все модно и популярно», но на деле нормальным инструментом пока не является, резюмирует он.

Можно ли будет использовать Telegram после блокировки?

Эксперт по информационной безопасности Cisco Алексей Лукацкий заявил РБК, что блокировка усложнит доступ к ресурсам Telegram для российских пользователей, но полностью выключить его в России не получится. «Схема блокировки зависит от оборудования, используемого телекоммуникационными операторами. Они могут заблокировать доступ к домену Telegram и, соответственно, к сайту мессенджера и его web-версии. Другой вариант — блокировать доступ к IP-адресам, но это не самый эффективный способ, потому что Telegram будет менять адреса и доносить до своих пользователей информацию об этих изменениях», — пояснил Лукацкий. Кроме того, Роскомнадзор может потребовать удалить мобильные приложения Telegram из App Store и Google Play, однако пользователи все равно смогут ставить приложение и​ скачивать обновления, подключившись к нероссийской версии данных магазинов приложений. По мнению Лукацкого, для квалифицированных пользователей обойти блокировку не составит большой проблемы.

Какие мессенджеры подверглись блокировке в России?

Первым разработчиком мессенджера, внесенным в реестр запрещенных сайтов, стал американский стартап Zello, созданный Алексеем Гавриловым и Биллом Муром. Мобильное приложение работает по принципу рации и передает сообщения через Wi-Fi, 3G и другие типы соединений. Zello — популярный сервис среди водителей-дальнобойщиков, которые, в частности, использовали его для координации акций протестов против системы «Платон». В дальнейшем Роскомнадзор также внес в реестр запрещенных сайтов BlackBerry Messenger, Line, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat. Блокировке подвергся и крупнейший китайский мессенджер WeChat, однако через несколько дней он был разблокирован, так как компания-разработчик предоставила необходимые сведения Роскомнадзору.

Фото: Brent Lewin / Bloomberg

Какие мессенджеры блокировались за рубежом?

В Бразилии за отказ сотрудничать с властями неоднократно блокировали WhatsApp, однако срок блокировки составлял от одних до трех суток. В декабре 2015 года, когда мессенджер был заблокирован впервые (на 48 часов), это привело к мгновенному росту популярности Telegram, в котором в течение нескольких часов после блокировки зарегистрировались 1,5 млн новых пользователей.

Определенные проблемы с цензурой в Иране испытывал Telegram. Несмотря на огромную популярность среди жителей страны (около 40 млн активных пользователей), в апреле 2017 года интернет-провайдеры и мобильные операторы по решению суда заблокировали функцию голосовых звонков в мессенджере. Причина блокировки сервиса не уточнялась.

В Узбекистане официального запрета на пользование мессенджерами нет, однако национальный интернет-провайдер «Узбектелеком», который является монополистом на рынке, с 29 июля 2015 года начал проводить некие «профилактические работы» в интернет-пространстве, из-за которых Skype, а также Telegram, WhatsApp и Viber практически перестали работать. В СМИ такие меры со стороны провайдера связывали со стремлением спецслужб страны контролировать трафик.

В Туркменистане осенью 2012 года были заблокированы WhatsApp и Viber. В качестве альтернатив жители страны использовали WeChat и Line, однако через год эти мессенджеры постигла та же участь. Официально о причинах блокировки не сообщалось, в СМИ писали о желании местных спецслужб контролировать распространение информации.

В ряде стран популярные мессенджеры могут блокировать на время, в том числе в связи с существованием террористической угрозы. Такую практику используют в Турции — в декабре 2016 года сообщалось о блокировке в стране ряда сервисов (в том числе и WhatsApp), которую правозащитники связывали с арестом оппозиционного лидера Селахаттина Демирташа. В октябре 2013 года из-за угрозы терроризма в пакистанской провинции Синд были заблокированы Skype, WhatsApp и Viber.