Макрон рассчитал формулу мира

Как договоренности президентов Франции и Украины помогут решить проблему Донбасса

Президенты Франции и Украины на переговорах в Париже договорились подготовить новые предложения по урегулированию украинского кризиса. Предложения получат название «формула Макрона», сказал Порошенко

Петр Порошенко и Эмманюэль Макрон (Фото: Michel Euler / AP)

Новая формула

«Наши договоренности, что мы положим на бумагу проекты возможных решений «нормандского формата», возможно, они будут называться «формула Макрона», мы сможем предъявить обществу план достижения мира и деоккупации востока Украины», — сообщил по итогам переговоров в Париже президент Украины Петр Порошенко (цитата по «Интерфакс-Украина»). На переговорах Макрона и Порошенко большая часть времени была посвящена урегулированию конфликта на Донбассе. Франция, Украина, Германия и Россия входят в «нормандскую четверку», которая поддержала выполнение минских соглашений по урегулированию.

«Решение, которое я предложил президенту Порошенко, всем сторонам «нормандского формата» и, собственно, я уже это сделал президенту Путину: я бы хотел, чтобы сначала были на бумаге изложены предварительные условия, которые нужно выполнить, усилия, которые должны осуществить стороны», — пояснил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, речь идет об отводе военных сил и оружия, допуске международных наблюдателей ко всем точкам и освобождении заложников. Участники «нормандского формата» еще в октябре прошлого года договорились разработать «дорожную карту» выполнения минских соглашений. Однако прогресса в ее разработке практически нет, сказал РБК собеседник, знакомый с ходом согласований.

На пресс-конференции в Париже Порошенко заявил, что Киев готов выполнять все пункты минских соглашений, в том числе касающиеся разведения сил в Донбассе, а также обеспечить присутствие наблюдателей миссии ОБСЕ в местах разведения вооружения. Однако президент Украины не объяснил, почему в очередной раз было сорвано разведение сил в станице Луганской. О том, что отвод вооружений был сорван, 26 июня сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Начать разведение сил и средств Украина планирует 30 июня, сообщил ТАСС полномочный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

Макрон на пресс-конференции заявил, что в украинском конфликте «агрессия исходит из России». Ранее с этим же тезисом во время переговоров с Макроном согласилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. С ней Порошенко также встречался в последние дни — 22 июня в Брюсселе на саммите Европейской народной партии, а до этого 20 мая во время визита в Берлин.

Петр Порошенко и Ангела Меркель в Берлине (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

​Призрак встречи

Президент Франции на пресс-конференции рассказал, что участники формата в ближайшее время определятся, когда и где состоится их личная встреча. «Это [встреча] будет где-то между концом июня — началом июля. Сейчас мы вчетвером в ближайшие часы будем решать», — сказал Макрон.

То, что в ближайшее время состоится общение глав государств по телефону, подтвердил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Такая возможность [телефонного разговора «четверки»] прорабатывается по дипломатическим каналам», — ответил он на вопрос о возможности проведения телефонного разговора 26 июня.

О продолжении работы и общения в «нормандском формате» его участники договорились после избрания Макрона президентом Франции в мае. На прошлой неделе намерение провести телефонный разговор подтверждал помощник президента России Юрий Ушаков. Тогда же он говорил, что возможность встречи «четверки» пока не прорабатывается. Однако собеседник РБК, знакомый с ходом подготовки участия президента России в саммите «Двадцатки» в Гамбурге, который пройдет 7–8 июля, допускал, что встреча может состояться до формального начала саммита.

«Сейчас идет большая поездка Петра Порошенко по всем странам — в Евросоюз. До этого были США. Все эти поездки не могут заменить реальных решений по выполнению минских договоренностей», — прокомментировал поездки украинского президента замминистра иностранных дел России Григорий Карасин (цитата по «РИА Новости»).

«Всем стало очевидно, что именно Макрон пытается активизировать работу «нормандского формата» и именно он прикладывает немалые усилия, встречаясь с Путиным, Порошенко и другими лидерами по этому вопросу», — отмечает украинский эксперт по международным и правовым вопросам Андрей Бузаров. Россия и Украина продолжают по-разному видеть содержание и порядок выполнения минских соглашений. «В последнее время ФРГ, Франция и Украина выразили четкую позицию, что они готовы к встрече, Россия же подобного подтверждения не дает. Это объясняется во многом тем, что, учитывая общую региональную и геополитическую ситуацию, США и Россия продолжают играть ключевую роль в возможном урегулировании конфликта на востоке Украины, следовательно, до тех пор пока не произойдет встреча Трампа и Путина, перспектива встречи «нормандской четверки» остается туманной», — резюмирует Бузаров. ​

Формулы конфликта В октябре 2014 года были приняты три документа, определявшие шаги по урегулированию конфликта, так называемые минские соглашения. В сентябре 2015 года стало известно о создании «Плана Мореля», автором которого стал французский дипломат Поль Морель, бывший координатором политической подгруппы контактной группы. План должен был помочь провести выборы на территориях ДНР и ЛНР, однако выполнен не был. В начале 2016 года начала обсуждаться «формула Штайнмайера», названная по имени занимавшего тогда пост министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Она также определяла порядок проведения выборов и не была реализована.

Сохранить

Сохранить