Суд арестовал директора пансионата в Подмосковье после отравлений

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Суд по ходатайству следователя арестовал главу подмосковного пансионата для пенсионеров, где произошло массовое отравление постояльцев, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«Под арестом обвиняемая пробудет до 19 февраля 2026 года», — говорится в сообщении.

Женщину задержали в среду, 24 декабря, по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое отравление — ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, ранее из частного пансионата в Видном с симптомами отравления госпитализировали более 40 постояльцев, шестеро из них скончались в течение нескольких суток. Работа пансионата приостановлена по инициативе Роспотребнадзора и следствия. Всего в пансионате проживали 73 человека, стоимость размещения варьировалась от 1,3 до 1,5 тыс. руб. в сутки.

Как сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области, речь идет о пансионате «Долгожитель», принадлежащем ООО «Патронаж». Согласно данным ЕГРЮЛ, генеральным директором фирмы является Наталия Паршикова.