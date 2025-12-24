Суд дал 10 лет следователю по делу о стрельбе в школе Казани

Александр Избенко (Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»)

Басманный суд Москвы приговорил бывшего замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ СК России Александра Избенко к десяти годам колонии за 18 эпизодов присвоения или растраты на общую сумму 215 млн руб., сообщает «РИА Новости».

Суд также назначил Избенко штраф 3 млн руб., лишил его специального звания и классного чина. Кроме того, с него взыскали более 19 млн руб. в доход государства. Гражданские иски потерпевших были удовлетворены.

Уголовное дело об особо крупной растрате в отношении Избенко возбудили в октябре 2023 года. В ходе судебных слушаний было установлено, что бывший следователь похищал вещественные доказательства из уголовных дел, в том числе деньги и дорогие вещи на суммы от $200 до €215 тыс., которые хранил у себя и у родственников, а затем приобретал на них автомобили и недвижимость, оформляя их на близких.

В ходе разбирательства обвиняемый частично признал свою вину.

Избенко за свою карьеру в СК участвовал в расследовании целого ряда резонансных уголовных дел. Одним из первых стала катастрофа летом 2011 года самолета Ту-134 авиакомпании «Русэйр», совершавшего чартерный рейс Москва — Петрозаводск, в результате которой погибли 47 человек.

Одним из последних громких дел в биографии осужденного было расследование в отношении 19-летнего Ильназа Галявиева. В 2021 году он устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, которую ранее окончил Избенко. В результате погибли семь учеников восьмого класса, учитель и еще одна женщина. 23 человека пострадали. Всего потерпевшими по делу признаны более 600 человек. Галявиева приговорили к пожизненному лишению свободы.

В сентябре 2023 года Избенко подал рапорт об увольнении из Следственного комитета по причине выхода на пенсию, после чего скрывался. В апреле 2024 года сотрудники ФСБ обнаружили его в Донецке,