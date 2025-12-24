Умерла основательница РЕН ТВ Ирена Лесневская

РЕН ТВ Лесневская основала вместе с сыном в 1991 году. Работала в «Литературной газете», на Гостелерадио СССР, входила в совет директоров ОРТ

Ирена Лесневская (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Умерла основательница телекомпании РЕН ТВ Ирена Лесневская, сообщила генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская, которая несколько лет работала заместителем главного редактора телеканала и вела передачу «Неделя». Лесневской было 83 года.

«Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по «Неделе». И — все российское телевидение, для которого она так много сделала в своей жизни», — написала Максимовская в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Лесневская родилась 30 мая 1942 года в поселке Урлютюп Павлодарской области Казахской ССР (ныне — Казахстан), через три года, в 1945-м, вместе с матерью и братом переехала в Москву.

После окончания школы училась на режиссерском факультете Российского университета театрального искусства (ГИТИС). В 1960‑е годы, окончила телевизионное отделение факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ). После выпуска она работала в «Литературной газете», журнале «Новое время», на Центральном телевидении Гостелерадио СССР.

Лесневская основала телекомпанию в 1991 году вместе с сыном Дмитрием и была ее гендиректором и президентом до 2005 года. Одноименный канал начал вещание в 1997-м. Была президентом холдинга REN Media Group, издателем и главным редактором журнала The New Times (нынешний главный редактор издания Евгения Альбац признана Минюстом России иноагентом), членом Академии российского телевидения и академии кинематографических искусств «Ника».

В 2005 году была награждена премией ТЭФИ «За личный вклад в развитие телевидения». Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.