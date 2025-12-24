 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Дуров заявил, что Макрон превращает ЕС в «цифровой ГУЛАГ»

Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: durov / X)

Французский президент Эмманюэль Макрон, который столкнулся с низкими рейтингами одобрения, пытается заставить замолчать критиков и прибегает для этого к радикальным мерам в цифровом пространстве, заявил основатель Telegram Павел Дуров в соцсети Х.

«Архитектором закона ЕС о цензуре, в отношении которого введены санкции, является близкий союзник и назначенец Макрона. Столкнувшись с крайне низким рейтингом одобрения, Макрон пытается заставить замолчать онлайн-критиков, превратив весь ЕС в цифровой ГУЛАГ — с помощью цензуры (DSA) и массовой слежки (Chat Control)», — написал Дуров.

Так Дуров ответил на пост заместителя госсекретаря США Сары Роджерс о санкциях, введенных Вашингтоном против бывшего комиссара Евросоюза Тьерри Бретона и еще четырех европейских общественных деятелей в рамках борьбы с ограничениями против американских платформ.

Закон о цифровых услугах ЕС (DSA) был принят в 2020 году и вступил в силу в 2022-м. Согласно ему, оператор соцсетей обязан модерировать контент, который может «оказать негативное влияние на публичное пространство и общественную безопасность». Если платформа нарушает это правило, ей грозит штраф на сумму до 6% от дохода. В крайнем случае ЕК может заблокировать соцсеть на территории блока.

Тьерри Бретон выступил одним из соавторов закона. В 2024 году он пригрозил владельцу социальной сети X Илону Маску «полным применением» санкций в рамках закона за дезинформацию в X.

Франция решительно осуждает санкции против бывшего комиссара Евросоюза, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и подчеркнул, что ЕС принял DSA, который стал поводом для рестрикций, демократическим путем.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Павел Дуров Telegram Евросоюз
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
