Дуров заявил, что Макрон превращает ЕС в «цифровой ГУЛАГ»

Павел Дуров (Фото: durov / X)

Французский президент Эмманюэль Макрон, который столкнулся с низкими рейтингами одобрения, пытается заставить замолчать критиков и прибегает для этого к радикальным мерам в цифровом пространстве, заявил основатель Telegram Павел Дуров в соцсети Х.

«Архитектором закона ЕС о цензуре, в отношении которого введены санкции, является близкий союзник и назначенец Макрона. Столкнувшись с крайне низким рейтингом одобрения, Макрон пытается заставить замолчать онлайн-критиков, превратив весь ЕС в цифровой ГУЛАГ — с помощью цензуры (DSA) и массовой слежки (Chat Control)», — написал Дуров.

Так Дуров ответил на пост заместителя госсекретаря США Сары Роджерс о санкциях, введенных Вашингтоном против бывшего комиссара Евросоюза Тьерри Бретона и еще четырех европейских общественных деятелей в рамках борьбы с ограничениями против американских платформ.

Закон о цифровых услугах ЕС (DSA) был принят в 2020 году и вступил в силу в 2022-м. Согласно ему, оператор соцсетей обязан модерировать контент, который может «оказать негативное влияние на публичное пространство и общественную безопасность». Если платформа нарушает это правило, ей грозит штраф на сумму до 6% от дохода. В крайнем случае ЕК может заблокировать соцсеть на территории блока. Тьерри Бретон выступил одним из соавторов закона. В 2024 году он пригрозил владельцу социальной сети X Илону Маску «полным применением» санкций в рамках закона за дезинформацию в X.

Франция решительно осуждает санкции против бывшего комиссара Евросоюза, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и подчеркнул, что ЕС принял DSA, который стал поводом для рестрикций, демократическим путем.

Материал дополняется