«Шанхай Дрэгонс» прервал серию поражений в КХЛ победой над «Спартаком»

Матч закончился со счетом 4:3. Мальцев оформил дубль

Михаил Мальцев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский «Спартак» проиграл «Шанхай Дрэгонс» в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ в Санкт-Петербурге, где с этого сезона базируется китайский клуб.

В основное время у хозяев льда забили Бен Харпур (на седьмой минуте), Райли Саттер (28) и Трой Джозефс (40). Победный буллит на счету Кирилла Рассказова.

«Спартак» ответил дублем Михаила Мальцева (16, 50), еще один гол у Александра Пашина (10). В овертайме Лукас Локхарт не реализовал буллит, в серии послематчевых бросков гости не забили Андрею Карееву ни разу.

В предыдущих матчах с петербургским СКА (2:1) и «Дрэгонс» (3:1) спартаковцы пропускали первыми, но им удавалось победить.

У «Спартака» первый проигрыш за три матча, у китайского клуба прервалась четырехматчевая серия поражений.

В другом матче дня омский «Авангард» в овертайме победил нижнекамский «Нефтехимик» — 4:3.