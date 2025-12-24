На Рублевском шоссе в Москве загорелась многоэтажка

В квартире на 15-м этаже многоэтажного дома на Рублевском шоссе в Москве вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба столичного МЧС.

«Пожар локализован на площади 16 кв. м. К сожалению, два человека из горящей квартиры пострадали», — рассказали в главке.

С 16-го этажа спасли одного человека. На кадрах очевидцев виден столб дыма, который валит из загоревшейся квартиры.

Ранее, 20 декабря, в Москве пожар вспыхнул в квартире жилого дома по адресу: улица Первомайская, д. 42, к. 1. Никто не пострадал.