0

На Рублевском шоссе в Москве загорелась многоэтажка

Сюжет
Новости Москвы

На Рублевском шоссе в Москве загорелась многоэтажка
Video

В квартире на 15-м этаже многоэтажного дома на Рублевском шоссе в Москве вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба столичного МЧС.

«Пожар локализован на площади 16 кв. м. К сожалению, два человека из горящей квартиры пострадали», — рассказали в главке.

С 16-го этажа спасли одного человека. На кадрах очевидцев виден столб дыма, который валит из загоревшейся квартиры.

В Москве спасли из пожара 16 человек
Общество
Фото:Наиль Фаттахов / ТАСС

Ранее, 20 декабря, в Москве пожар вспыхнул в квартире жилого дома по адресу: улица Первомайская, д. 42, к. 1. Никто не пострадал.

На Рублевском шоссе в Москве загорелась многоэтажка

Авторы
Теги
Полина Дуганова
пожар Москва многоэтажка Рублевское шоссе
