Тысячи пользователей Steam пожаловались на сбой

Фото: FellowNeko / Shutterstock

В работе платформы Steam произошел сбой, следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф».

Пик жалоб, зафиксированный русскоязычным Downdetector, пришелся на 22:00 мск — 765 обращений. Англоязычная версия сервиса сообщает о 13 934 жалобах, поступивших от пользователей 24 декабря. «Сбой.рф» получил 2655 обращений.

Steam — это цифровая платформа дистрибуции, разработанная компанией Valve, которая позволяет пользователям покупать, скачивать, устанавливать и запускать видеоигры и программное обеспечение. Steam выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр.

Последний крупный сбой в работе платформы произошел утром 7 октября — тогда пользователи жаловались на проблемы с сайтом, личным кабинетом и мобильным приложением. До этого проблемы со Steam наблюдались в конце июля.