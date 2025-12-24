 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Тысячи пользователей Steam пожаловались на сбой

Фото: FellowNeko / Shutterstock
Фото: FellowNeko / Shutterstock

В работе платформы Steam произошел сбой, следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф».

Пик жалоб, зафиксированный русскоязычным Downdetector, пришелся на 22:00 мск — 765 обращений. Англоязычная версия сервиса сообщает о 13 934 жалобах, поступивших от пользователей 24 декабря. «Сбой.рф» получил 2655 обращений.

Steam — это цифровая платформа дистрибуции, разработанная компанией Valve, которая позволяет пользователям покупать, скачивать, устанавливать и запускать видеоигры и программное обеспечение. Steam выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр.

Пользователи пожаловались на глобальный сбой на YouTube
Технологии и медиа
Фото:Shutterstock

Последний крупный сбой в работе платформы произошел утром 7 октября — тогда пользователи жаловались на проблемы с сайтом, личным кабинетом и мобильным приложением. До этого проблемы со Steam наблюдались в конце июля.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Полина Дуганова, Плугина Ирина
Steam технический сбой пользователи
Материалы по теме
Пользователи пожаловались на глобальный сбой на YouTube
Технологии и медиа
Сбой Cloudflare привел к глобальным проблемам с интернет-сервисами
Технологии и медиа
Мессенджер Max ответил на жалобы пользователей на сбой
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 17:37
В Госдуме заявили об отсутствии планов ограничивать VPN в 2026 году Технологии и медиа, 23:08
Болгария экстрадирует в США россиянина, обвиняемого в нарушении санкций Политика, 22:48
Тысячи пользователей Steam пожаловались на сбой Технологии и медиа, 22:34
На Рублевском шоссе в Москве загорелась многоэтажка Город, 22:30
Как телеком ищет точки роста в условиях турбулентности Тренды, 22:27
Дуров заявил, что Макрон превращает ЕС в «цифровой ГУЛАГ» Политика, 22:17
Как искусственный интеллект повышает безопасность предприятий Отрасли, 22:14
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
«Шанхай Дрэгонс» прервал серию поражений в КХЛ победой над «Спартаком» Спорт, 22:13
Как партнерский маркетинг стал инструментом для привлечения кадров Отрасли, 22:13
Умерла основательница РЕН ТВ Ирена Лесневская Общество, 22:11
Как сократить бюджет на командировки Отрасли, 21:58
Найденный мертвым норвежский биатлонист Баккен был в гипоксической маске Спорт, 21:58
Путин поручил представить идеи по тесту на управление дронами в ГТО Политика, 21:54
До 16 выросло число дронов, сбитых на подлете к Москве Политика, 21:49